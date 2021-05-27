"Манчестер Юнайтед" проиграл в финале Лиги Европы "Вильярреалу". Вратарь Де Хеа промазал решающий пенальти

Матч проходил на стадионе PGE Arena в польском Гданьске и завершился со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Счёт в матче на 30-й минуте открыл форвард "Вильярреала" Жерар Морено, но в начале второго тайма нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани сравнял счёт.

В дополнительное время команды забить не смогли, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Испании - 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа.

Отметим, что главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу Европы четыре раза. До этого 49-летний испанский специалист трижды брал трофей с "Севильей".

Что касается "Вильярреала", то испанский клуб, основанный в 1923 году, впервые победил в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Благодаря победе в Лиге Европы команда Унаи Эмери получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.