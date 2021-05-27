Облегчение ограничений для привитых и не только: новые решения правительства

Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 40 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовывать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.

Мероприятие не может длиться более двух часов. Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.

Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.

ФОТО: Pixabay

Правительство разрешит вакцинированным и переболевшим поставщикам индивидуальных услуг возобновить работу с 1 июня.

Кабмин принял решение внести поправки в "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", постановив, что все индивидуальные поставщики услуг, деятельность которых ограничена, с 1 июня смогут возобновить работу, если они были вакцинированы или переболели Covid-19.

Таким образом с 1 июня сможет работать индустрия красоты и другие индивидуальные поставщики услуг.

Если поставщик услуг привит от Covid-19 или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, с 1 июня он сможет предоставлять:

все виды косметических услуг,

услуги по аренде спортивного снаряжения и фотоуслуги,

хозяйственные услуги, связанные с развлечениями и благополучием.

В свою очередь с 15 июня люди, которые привиты от Covid-19 или переболели им, смогут: участвовать в публичных мероприятиях и посещать:

кафе,

кинотеатры,

театральные представления,

концерты,

клубы

и другие подобные мероприятия

без масок и не соблюдая расстояния в два метра.

Привитые от Covid-19 или переболевшие им люди с 15 июня смогут посещать спортивные клубы - как индивидуально, так и в группах.

Правительство временно отложило принятие решения о применении этих норм к детям, поскольку детям не делают прививки от Covid-19. Первоначально предполагалось, что дети смогут участвовать в таких мероприятиях, если у них будет отрицательный тест на Covid-19. Однако некоторые министры выступили против, поэтому было решено исключить из поправок положения, касающиеся тестирования детей, и принять по ним решение на будущих заседаниях правительства.

Правительство разрешило организовывать детские лагеря

Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают возможность организации очных детских лагерей с соблюдением нескольких условий.

Количество детей в одной группе не может превышать 20. В лагерях, которые организованы на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.

В лагере смогут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Им также будет необходимо проходить повторные тесты один раз в неделю в течение всего времени работы лагеря.