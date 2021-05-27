Видео ⟩ Шесть побитых машин и пять пострадавших: в Кенгарагсе молодые люди, возможно, устроили гонки

Хотя последствия аварии действительно выглядят драматично, комментарии очевидцев о погибших, к счастью, не соответствуют действительности. Однако известие о том, что несколько жертв аварии получили серьезные травмы, не вызывает сомнений.

Тяжелее всего пришлось водителю Honda Civic, он был вдавлен в кабину автомобиля, и вызывали пожарных, чтобы освободить водителя из деформированного железа.

Другой очевидец, местный житель, запечатлел серьезную аварию сразу после того, как она произошла. По отчаянным крикам окружающих можно понять, что Honda загорелась после столкновения.

"Вылезай! Вылезай! Огнетушитель, огнетушитель! Возьми огнетушитель, эй!" - кричали люди на месте происшествия.

Как произошло ДТП и почему в происшествии было задействовано столько автомобилей, а именно шесть легковых автомобилей, рассказал передаче таксист, который еле избежал аварии.

"Гонки малолетних. Я не видел, как это было в точности, но они подрезали меня на перекрестке с улицей Рушону. Мне удалось быстро "уйти" вправо. В тот момент мимо меня пролетела та Honda Civic. За ней сразу Volvo. Мы их догнали здесь. Буквально полминуты и все произошло", - сказал таксист.

"Думаю, это был красный Volvo, который сейчас в кустах, да. И Civic перед ним. Этот Civic почти протаранил меня. Если бы я не успел "уехать" вправо, он бы въехал. Пассажир, да. Тоже был свидетелем, все видел, оставил контактный телефон", - рассказал таксист о случившемся.

Из того, что видно, можно предположить, что изначально на улице Локомотивес водитель не справился с вождением Honda, были задеты припаркованные у дороги автомобили, два автомобиля BMW и один Audi, затем по инерции автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в припаркованный Ford.

Volvo прижалась к Honda Civic, чтобы избежать столкновения, свернув налево и влетев в кусты, а закончила свою поездку, ударившись о дерево.

"Там сразу была толпа людей. Все кричали, особо не было понятно, что именно. Один был там без сознания. Девушка сидела, ей открыли двери, кто-то ее вытащил. На лице была кровь", - рассказал охранник стоянки Петр.

"В общей сложности шесть медицинских бригад оказали помощь на месте происшествия - пять пострадавших. Травмы очень серьезные, травмы варьируются от средней до тяжелой", - говорит Инга Витола, пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).



В настоящее время представитель полиции еще не может однозначно сказать, кто виноват в аварии, потому что с момента инцидента прошло относительно мало времени, а состояние здоровья пострадавших также затягивает процесс.

Версия о возможных гонках между молодыми людьми пока не утверждена. Полиция вызывает свидетелей аварии, а также водителей, которые могли проехать в это время и чьи машины оснащены видеорегистраторами.

Сотрудники правоохранительных органов оценят любую информацию, которая может оказаться полезной в ходе расследования, и просят звонить по телефону 67219782 или 110.