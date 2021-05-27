За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 2,6%

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 307,8 случая - это самый низкий уровень за последние полгода. Резкое снижение кумулятивного показателя началось в Латвии примерно неделю назад - еще 19 мая он составлял 448,8 случая.

Ранее Кабинет министров постановил, что при двухнедельном кумулятивном показателе не выше 320 случаев на 100 000 человек могут быть возобновлены индивидуальные посещения музеев, библиотек и культурных объектов с условием обеспечения 25 квадратных метров на человека.

Также ранее было решено, что при таком показателе могут проводиться спортивные тренировки на свежем воздухе до 20 человек без использования раздевалок.

За прошедшие сутки сделано 13 512 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 132 258 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 44 пациента с Covid-19, выписано из больниц 57 человек.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 538 пациентов с коронавирусом, что на 15 меньше предыдущих суток.

Состояние 463 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 75 - как тяжелое (13,9%).