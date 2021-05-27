Эксперты оценивают информацию о случае смерти через две недели после вакцинации от Covid-19

В течение недели было получено 71 сообщение о побочной реакции на вакцину от Covid-19. Количество побочных эффектов на 100 доз вакцины - 0,21.

В их числе 13 сообщений о серьезных побочных реакциях. После второй дозы вакцины Pfizer / BioNTech их стало больше.

Комментируя смертельный случай, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) заявил на заседании правительства, что

нет никаких оснований полагать, что существует причинно-следственная связь между получением вакцины и смертью.

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе близок к лучшим показателям

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе близок к лучшим показателям, но продолжается тенденция к значительно более активной вакцинации второй вакциной.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в среду прививки от Covid-19 получили 16 306 человек, в том числе первую прививку - 5436 человек, вторую - 10 042 и еще 828 человек вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

В первые три рабочих дня в среднем вакцинировалось 15 100 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем вакцинировалось 14 750 человек в день, но отстает от рекордного показателя, достигнутого 10 мая. Пока что рекордное количество вакцинированных за один день было зафиксировано 12 мая, когда вакцины получили около 22 000 человек.

В качестве первой вакцины люди в 89% случаев получили вакцину Pfizer.