Лукашенко пообещал Западу жесткую реакцию на санкции

"А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", - заявил Лукашенко, призвав правительство "дать самый эффективный ответ на санкции", - сказал он.

Он не назвал конкретных мер, которые введут белорусские власти, заявив лишь, что те не будут действовать сгоряча.

"Я тут не призываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет. Мы должны все просчитывать", - подчеркнул Лукашенко, отметив: "Молчать и стоять на коленях мы не будем", - приводит слова Лукашенко DW.

По его словам, возможный белорусский ответ Западу не должен отразиться на уровне жизни населения.

"Экономика просесть не должна. Особое внимание - сохранению уровня жизни населения, выполнению социально значимых программ. И борьба с теми, кто сегодня хочет нагреть руки на проблемах", - отметил Лукашенко.

Совет Европы в понедельник вечером, 24 мая, согласовал экономические и кадровые санкции против Беларуси, в том числе запрет на полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве Европейского союза (ЕС) и доступ в аэропорты ЕС. Совет Европы отреагировал на вынужденную посадку пассажирского самолета в Минске с целью задержания белорусского оппозиционного журналиста.

В ответ на это событие в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый флаг Беларуси.