ФОТО: Пресс-фото

Приближаясь к завершению учебного года и выпуску 9 класса, молодые люди принимают своё первое важное решение - выбирая среднюю школу. Большинство молодых людей своё предпочтение отдадут общему среднему образованию, не осознавая преимущества, которые может предоставить профессиональное образование и такие специализированные учебные учреждения, как новая профессиональная средняя школа им. полковника Оскара Калпака.

О новой средней школе Оскара Калпака

Профессиональная средняя школа им. полковника Оскара Калпака создана под крылом Министерства обороны. В новой школе планируется развивать у молодых людей навыки интеллигентных лидеров, совмещая общеобразовательные предметы с приобретением военных навыков и ценностей. Школа предоставляет множество преимуществ, которые пригодятся молодым людям для развития карьеры в любой области.

Цель создания данной школы, подготовить новое поколение к военной службе, но это не означает, что то, что изучается в школе, будет ценным только для молодых людей,

которые планируют связать свое будущее с военной службой, потому что окончание средней школы не обяжет молодых людей становиться профессиональными военными. В школе будет обеспечено усиленное освоение инженерных наук, а также уделено внимание развитию у учеников навыков лидерства с помощью таких предметов, как психология командного управления. Стоит отметить, что в 2021/2022 учебный год планируется принять всего 25 перспективных учеников, оценивая как критерии физической подготовки, так и средний балл и отметку по математике (не менее 6 баллов).

Разнообразные возможности для перспективных молодых людей

Новое учебное заведение призвано способствовать всестороннему развитию учеников, закладывая прочный фундамент для дальнейшего выбора профессии и на всю жизнь.

Школьная программа ориентирована не только на освоение военных предметов, но и на интеллектуальное развитие учащихся, акцентируя внимание на точных предметах и технологиях, которые так актуальны сегодня. В дополнение к общеобразовательным предметам, учащиеся также пройдут такие перспективные курсы, как робототехника и кибербезопасность, не забывая при этом об основах понимания социальных процессов, осваивая основы социальных наук и культуры.

Физическое развитие будет обеспечено не только с помощью дополнительных занятий спортом, но и утренними зарядками и тренировками физической выносливости в походах и лагерях. В то же время занятия укрепят дисциплину и понимание ее необходимости, учась доверию в команде, а также, развитию личностных лидерских качеств. Учебная программа уделяет повышенное внимание лидерству, предлагая учащимся возможность приобрести индивидуальные лидерские навыки, такие как психология командного управления и командное лидерство в сложных условиях. Будет укреплено также руководство коллективом и групповые работы, используя полученные знания на практике – принимая участие в проектах своего местного сообщества.

ФОТО: Пресс-фото

Что подразумевается под военными навыками?

Уклон программы профессионального образования является военным, и после окончания учебы выпускники получат профессию – младший военный инструктор. Это позволит продолжить свою карьеру в военной сфере, обучаясь в Латвийской национальной академии обороны или в зарубежных военных учебных заведениях в течение короткого периода времени, или сразу же поступить на военную службу в Национальные вооруженные силы. Молодые люди также будут иметь возможность продолжить обучение по любой другой не связанной профессии в высшем учебном заведении, поскольку военная карьера после окончания школы не является обязательной. Однако, полученные знания и разностороннее развитие станут весомым преимуществом в будущем.

Военный уклон в профессиональной средней школе им. полковника Оскара Калпака будет осуществляться на «приключенческой» основе, включая в себя практические занятия в профессиональной военной сфере, походы и лагеря в сочетании с приобретением полевых, боевых навыков. Молодые люди обретут навыки ориентирования и оказания первой помощи, а также пройдут более специфические курсы, например, основы военного командования. Придется работать и разумом, и телом!

Какие дополнительные преимущества получат ученики?

Школа обеспечит зачисленных учеников не только бесплатным общежитием и четырех разовым питанием, но также будет платить стипендию и обеспечит медицинскими услугами. Также будут покрыты все расходы, связанные с учебной экипировкой, в том числе униформа. Ученики будут иметь возможность посещать культурные мероприятия, спортивные занятия и гостевые лекции.

Как поступить?

Создание новой школы поддержано Кабинетом Министров, и его официальное учреждение состоится в этом году 1 июня. С 5 по 30 июля на сайте Министерства обороны выпускники 9 классов смогут подать заявку на обучение в профессиональной средней школе им. полковника Оскара Калпака.

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