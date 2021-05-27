Начат уголовный процесс по делу о закупке вакцин от Covid-19: оценят возможную ответственность министров

Решением прокуратуры отменено решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Материалы переданы в Госполицию, которой теперь предстоит провести расследование по уголовному делу. Уголовный процесс в данный момент начат по факту, а не против конкретных лиц, по ч. 1 статьи 319 Уголовного закона. Уголовный закон за бездействие государственного должностного лица предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет, принудительных работ или штрафа.

Стуканс утром пояснил, что KNAB отказалось начать уголовный процесс о коррупции, и прокуратура также не видит признаков коррупционных сделок. В ходе проверки прокуратура оценивала действия должностных лиц с точки зрения выполнения обязанностей.

Уже сообщалось, что генеральный прокурор в марте счел необходимым, чтобы прокурор департамента защиты прав лиц и государства проверил закупку вакцин. Также анализировалось решение KNAB от 9 марта об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин.

При первой закупке 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на получение до 860 000 доз вакцин Pfizer, но было принято решение закупить 97 500 доз вакцин. В следующем раунде, когда было предложено 430 000 доз вакцины от этого производителя, Латвия подала заявку на 100 000.

Также в конце прошлого года чиновники от медицины на неформальном совещании решили заказать только половину доступных доз вакцины Moderna.