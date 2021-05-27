Фото и видео ⟩ В Таллинне таможенники обнаружили в микроавтобусе большое количество кокаина

Микроавтобус Mercedes Benz направлялся в Финляндию, но его остановили на таможенном контроле, в ходе которого в моторном отсеке были найдены две заклеенные черным скотчем упаковки. Их общий вес составлял чуть более двух килограммов. Упаковки содержали белый порошок, который экспресс-тест определил как кокаин. Точное количество наркотического вещества в чистом виде выяснится в ходе экспертизы.

В качестве подозреваемого задержан управлявший микроавтобусом 31-летний мужчина. "Так как была опасность, что на свободе он продолжит совершать преступления, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать о его аресте. Харьюский уездный суд с этим согласился, 24 мая его взяли под стражу на два месяца", - сказала окружной прокурор Энели Лауритс.

По словам представителя Налогово-таможенного департамента Эстонии Вольдемара Линно, это открытие стало результатом таможенного контроля, проводимого на основе ежедневного анализа рисков. "Мы знаем, что преступники хотят использовать Эстонию как транзитную страну, чтобы транспортировать наркотические вещества в Скандинавию и в своем анализе рисков мы это учитываем. И этот случай, когда обнаруженные наркотические вещества не предназначались для эстонского рынка, ясно показал результативность нашего анализа", - заявил он.