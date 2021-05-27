Covid-19: в Литве 562 новых случая, в Эстонии - 144

Литва

За минувшие сутки было проведено 18 997 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 576 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 374 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 272 826 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4229 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8536 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3907 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 144 теста (3,7%) и скончались два человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 210,4 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,5%.

За сутки в больницах открыто 16 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 147 пациентам. Средний возраст госпитализированных 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 107 человек, то есть 72%.