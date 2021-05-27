Зинедин Зидан ушёл из "Реала"
Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с французским специалистом по его инициативе.
"Зидан - одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше, чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце "Реала" и что клуб всегда будет его домом", - говорится в заявлении команды.
Зинедин Зидан впервые возглавил "Реал" в середине сезона-2015/16. Под руководством француза команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов, завоевала титул чемпионов Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.
В 2018 году Зидан покинул команду, но в марте 2019-го вновь вернулся в "Реал" и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, уступив "Атлетико". Кроме того, команда не смогла преодолеть барьер 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв лондонскому "Челси".