Чт, 27.05.2021
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Зинедин Зидан ушёл из "Реала"

Зинедин Зидан ФОТО: AFP / Scanpix

Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с французским специалистом по его инициативе.

"Зидан - одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше, чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце "Реала" и что клуб всегда будет его домом", - говорится в заявлении команды.

Зинедин Зидан впервые возглавил "Реал" в середине сезона-2015/16. Под руководством француза команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов, завоевала титул чемпионов Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

В 2018 году Зидан покинул команду, но в марте 2019-го вновь вернулся в "Реал" и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, уступив "Атлетико". Кроме того, команда не смогла преодолеть барьер 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв лондонскому "Челси".

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