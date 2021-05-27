Зинедин Зидан ушёл из "Реала"

Мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с французским специалистом по его инициативе.

"Зидан - одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше, чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце "Реала" и что клуб всегда будет его домом", - говорится в заявлении команды.

Зинедин Зидан впервые возглавил "Реал" в середине сезона-2015/16. Под руководством француза команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов, завоевала титул чемпионов Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

В 2018 году Зидан покинул команду, но в марте 2019-го вновь вернулся в "Реал" и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.