Фото ⟩ Примадонна в платье от Юдашкина, премьера песни и "Вечений Ургант": Кристине Орбакайте - 50!

Кристине Орбакайте - 50!

Свой юбилей Кристина Орбакайте отметила в "Московский городской гольф-клуб". Поздравить Кристину приехала Алла Пугачева и Максим Галкин, партнер Орбакайте по фильму "Лимита" Евгений Миронов, Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко, семья Стриженовых, Кирилл Сафонов с Александрой Савельевой, Александр Ревва, Анита Цой, Валерия с Иосифом Пригожиным, Авраам Руссо, Яна Рудковская и многие другие.

На празднике был замечен и Борис Моисеев.

Сама именинница была в элегантном белоснежном наряде. Примадонна выбрала для торжества весенний наряд из коллекции Валентина Юдашкина и серебряные туфли.

"Комсомольская правда" пишет, что Пугачева в свой речи отметила, что Кристина для нее не просто дочь, а мотивация в жизни и пример для подражания.

"Я никогда не смогла быть такой, как она, и не буду. Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса Кристина осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной, женщиной, которая в 50 лет, как ребенок смотрит на жизнь. Это редкий случай, это Божий дар иметь такую дочь. Какая она трогательная, какая она заботливая.

Я молюсь каждый вечер за нее, за всех своих детей. Кристина все-таки первая, кто сделал меня бабушкой", - цитирует Примадонну издание.

Праздничный вечер вел Максим Галкин. Рядом с именинницей сидел ее муж Михаил Земцов и дети.

Напомним, что у певицы трое детей - Никита (родился от союза с Владимиром Пресняковым-младшим), Дени и Клавдия.

Премьера песни

В день своего рождения звезда выпустила клип с говорящим названием - "Я - Кристина Орбакайте"

Кристина Орбакайте также стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Звезда призналась, что на песню "Я - Кристина Орбакайте" она сняла не совсем клип, а видео-настроение.

Певица вспомнила, как у ее сына Никиты было первое большое торжество. Кристина рассказала, почему старший сын не позвал ее на свое 30-летие, которое организовал в стиле аниме.

Вместе с группой "Фрукты" она исполнила один из своих первых хитов - "Позови меня".