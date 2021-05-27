Сборная Латвии потерпела второе поражение на чемпионате мира

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой американской сборной со счётом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Мэтт Теннисон, который воспользовался тем, что за несколько секунд до этого голкипер сборной Латвии Матисс Кивлениекс остался без клюшки.

Вскоре сборная США заработала два подряд удаления и на льду осталось лишь трое американцев, чем и воспользовался Микс Индрашис, который нанёс бросок в девятку американских ворот.

На 15-й минуте Брайан Бойл нанёс дальний бросок по воротам Кивлениекса, шайба изменила траекторию после рикошета от клюшки латвийского защитника и оказалась в воротах. Правда, менее двух минут спустя сборная Латвии вновь восстановила равновесие на табло - первую шайбу на дебютном чемпионате мира забросил Ренарс Крастенбергс, которому ассистировал Оскар Батня.

В первой половине второго периода команды демонстрировали примерно равный хоккей, но затем американцы перехватили инициативу и дважды поразили ворота Кивлениекса - сначала Тревор Мур вывел вперёд США, а около двух минут спустя 18-летний Мэтти Бенирс забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Латвии.

Заключительный игровой отрезок получился более равным, но ни одной из команд не удалось изменить счёт на табло.

Таким образом, сборная Латвии потерпела своё второе поражение на чемпионате мира и опустилась в турнирной таблице группы "В" на четвёртое место.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира выступает в одной группе с Канадой, Казахстаном, Германией, Италией, Финляндией, США и Норвегией, с которой подопечные Боба Хартли встретятся в пятницу, 28 мая.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Швейцарии нанесла разгромное поражение команде Словакии 8:1 (1:0, 3:0, 4:1). Это поражение стало для словаков первым на турнире в Риге.

Голами в составе швейцарской команды отметились Рафаэль Диас, Филипп Курашёв, Свен Андригетто, Тимо Майер, а также Грегори Хофман и Ромен Лёффль, которые оформили по дублю. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.