Чт, 27.05.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Загитова и Медведева не выступят на Олимпиаде-2022

Евгения Медведева и Алина Загитова ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что Евгения Медведева и Алина Загитова, не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сначала Горшков сообщил РБК, что Загитова не примет участия в Олимпийских играх-2022. "Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у неё всё будет получаться", - сказал президент ФФКР в ответ на вопрос о том, будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде.

"Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", - добавил Горшков. 

В расширенный список кандидатов в женскую сборную России на олимпийский сезон 2021/22 входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве находятся Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.

Напомним, Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С того времени она приняла участие в различных коммерческих проектах, а осенью 2020-го стала ведущей проекта "Ледниковый период".

Медведева в конце 2019 года выступила на чемпионате России только в короткой программе. С тех пор она также не участвовала в соревнованиях.

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