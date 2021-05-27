Загитова и Медведева не выступят на Олимпиаде-2022

Сначала Горшков сообщил РБК, что Загитова не примет участия в Олимпийских играх-2022. "Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у неё всё будет получаться", - сказал президент ФФКР в ответ на вопрос о том, будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде.

"Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", - добавил Горшков.

В расширенный список кандидатов в женскую сборную России на олимпийский сезон 2021/22 входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве находятся Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.

Напомним, Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С того времени она приняла участие в различных коммерческих проектах, а осенью 2020-го стала ведущей проекта "Ледниковый период".