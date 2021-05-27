Индийский штамм коронавируса: что о нем известно?

Новый штамм коронавируса B.1.617 называют индийским штаммом, потому что он был впервые обнаружен в Индии в октябре прошлого года, сообщает BBC.

Вирусные мутации происходят постоянно. Большинство из них существенно не отличаются. В некоторых случаях это может даже сделать вирус менее опасным, но в других случаях он может стать более заразным или более устойчивым к вакцинам.

Индийский вариант более заразен?

Этот штамм имеет повышенную способность к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже.

Это также относительно новый вариант, который пока мало исследован и нет полной оценки его воздействия на общественное здоровье.

Данные, собранные в Великобритании, показывают, что распространяемость индийского штамма в апреле была на 50% выше, чем так называемого британского варианта, или B.1.1.7. Люди, инфицированные индийским вариантом, заразили в среднем 12% своих контактных персон по сравнению с 8% у британского варианта.

Однако было высказано предположение, что это может быть связано с поведением человека, а не с самим вирусом, поскольку в тех местах Великобритании, в которых зарегистрирована самая большая распространенность индийского штамма, сравнительно мало людей работают из дома.

Несмотря на опасения по поводу распространения индийского варианта, 17 мая на большей части территории Великобритании были ослаблены коронавирусные ограничения.

Вызывает беспокойство тот факт, что в настоящее время в Индии наблюдается серьезная вспышка Covid-19. Однако специалисты объясняют это не типом вируса, а другими обстоятельствами - плотностью населения, крупными массовыми мероприятиями, а также игнорированием физической дистанции и масок для лица. Джеффри Барретт, исследователь из Wellcome Sanger Institute, сказал BBC в этом месяце, что нельзя исключать возможность появления нового штамма вируса из-за быстрого распространения болезни в Индии, но нет никаких доказательств, чтобы говорить об этом.

Ученые считают, что существующие вакцины против Covid-19 эффективны против индийского штамма.

Случаи в Латвии

На заседании правительства Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сказал, что один случай заражения индийским штаммом подтвержден в процессе секвенирования, а другой случай выявлен в виде полимеразной цепной реакции.

По словам эпидемиолога, оба случая были выявлены у молодых людей, которые являются иностранцами, но давно не были за границей. Эксперт SPKC также отметил, что инфицированные живут в достаточной изоляции, однако в ходе эпидемиологического расследования специалистам пока не удалось выяснить источники заражения.

"Но есть подозрительные ситуации, поэтому были отобраны дополнительные образцы из рабочей и жилой среды", - добавил эпидемиолог.

Сергей Никишин, координатор латвийской сети лабораторий, сказал, что этот тип в настоящее время выявляется в 0,6% случаев в Люксембурге и 0,3% в Испании. В то же время этот тип преобладает в 1,5% выборок в Ирландии, 1% во Франции и 0,8% в Бельгии.