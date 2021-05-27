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Общеизвестен факт, что весной, при недостатке витаминов и минеральных веществ, снижаются защитные свойства организма, ухудшается иммунитет и многие чувствуют истощение сил. И, хоть природа вокруг нас пробуждается и цветет, именно весенние месяцы приносят нам усиленную усталость, сонливость, обострение различных болезней, вирусные инфекции и многие другие напасти.

Одной зелени не хватит

Может показаться, что решением этой проблемы может стать усиленное потребление овощей и различной зелени, ведь почти все необходимые витамины и минеральные вещества человеческий организм получает с рационом. Однако, как поясняет фармацевт и представитель «InternetAptieka.lv» Лаурис Бернанс, это, оказывается, не так просто, потому что «к сожалению, в растущих в наших широтах и собранных по осени овощах уже снизилась концентрация витаминов, так что ими не получится компенсировать все необходимые организму весной вещества».

В результате выращенный на подоконнике лучок, хоть сколь красиво он блестит на солнце, является весьма обманчивым средством эффективного восстановления здоровья и сил весной. «Скажу даже больше: чтобы из продуктов питания получить необходимую организму взрослого человека порцию витаминов, каждый день нужно было бы съедать от полутора до двух килограммов овощей, ягод, фруктов и разной зелени. И кто из нас так делает?» - задает риторический вопрос представитель интернет-аптеки.

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В витаминах меньше «химии»

Специалист не скрывает, что здоровые и богатые витаминами продукты также не каждому по карману, и родители чаще всего отдают самое лучшее детям, сами довольствуясь тем, что остаётся. «Мы можем делать вид, что это не так, но я не знаю ни одного родителя, который поступал бы иначе. В то же время фармакологическая индустрия в мире и здесь, в Латвии, создала много хороших и сравнительно дешёвых решений, которые могут легко компенсировать все недостающие витамины и минеральные вещества как для взрослых, так и для детей», - рассказывает Лаурис Бернанс.

«К сожалению, в обществе существует довольно распространённый миф о том, что применение различных пищевых добавок равно «есть химию». Хотя на самом деле такие предубеждения – от непросвещённости и незнания, ведь современная пищевая промышленность, стремясь к прибыли, зачастую наносит организму человека куда больший вред, чем большинство фармакологических препаратов со всеми их побочными эффектами. Пищевые добавки специально созданы для того, чтобы компенсировать вещества, недостающие организму, и сделать нас более витальными, а также устойчивыми к разным болезням и вирусам. Так что их употребление весной особо желательно», - советует фармацевт.

Представитель «InternetAptieka.lv», тем не менее, отмечает, что применение пищевых добавок не отменяет физическую активность и другие процедуры для улучшения общего здоровья тела: «Весной пробуждается не только природа, но и человеческий организм. Больше движения, больше времени на свежем воздухе, а также немного спорта ещё никому не навредило!»

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Какой витамин нужен больше всего?

Фармацевт Лаурис Бернанс считает, что главным весенним витамином можно уверенно считать витамин D, потому что его дефицит есть практически у каждого. Этот витамин обладает гормональными функциями. К тому же он обеспечивает многие важные функции организма, например, поддержание нормального уровня кальция в крови, таким образом, укрепляя здоровье костей.

Также витамин D оказывает важное влияние на иммунную систему. Нужно отметить, что мы очень нуждаемся в этом витамине не только в весенние месяцы.

Среди биологически активных добавок доступных на «InternetAptieka.lv» витамин D встречается в препаратах двух видов. Первый вид препаратов основан на оливковом масле. Например, это следующие биологически активные добавки:

«Nateo 4000SV», «Nateo 1000SV», «Nateo 400SV» в каплях и капсулах.

Капсулы «D-pearls 3000», «D-pearls MEGA» и «D-pearls».

Аэрозоли «LYL»: «D3 2000SV» и «4000SV».

Рыбий жир из Исландии «Lysi Immunity Forte» с витаминами D3 и E.

Рыбий жир производства «Mollers», который теперь доступен также в капсулах «Mollers D vitamin extra» и «Omega-3».

Второй вид препаратов основан исключительно на подсолнечном масле и особенно подходит вегетарианцам. В эту группу входят биологически активные добавки «Vitiron D3» и «Olive SUN 4000SV», «Olive SUN 2000SV», «Olive SUN 1000SV»

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Самый популярный - витамин С

Вторым весенним витамином можно считать аскорбиновую кислоту или явно наиболее популярный в обществе витамин С, являющийся отличным помощником иммунитета и источником энергии. В природе витамин С встречается в свежих овощах и ягодах. Много витамина С содержится в клюкве, черной смородине, плодах шиповника, киви, шпинате и брюссельской капусте. Весной его можно получать также из замороженных ягод, например. В свою очередь, среди продукции в ассортименте «InternetAptieka.lv» его можно найти в следующих препаратах:

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Витамины группы В

Третьими по важности стоит считать витамины группы В. Например, тиамин, или витамин В1, помогает обеспечить нормальный основной обмен веществ для получения энергии, а также способствует работе нервной системы, нормальной психологической функции и нормальной работе сердца. О дефиците витамина В1 в организме могут свидетельствовать такие симптомы как быстрая утомляемость, вялость мускулатуры и когнитивные нарушения.

Среди ассортимента пищевых добавок с витаминами группы В в «InternetAptieka.lv» можно отметить следующие:

Пищевые добавки «Multi B Strong N30», «Multi B Strong N50» и «Multi B Strong N100».

«Doppelherz Aktiv» магний «400» + фолиевая кислота + витамины группы В «N80».

Препараты «Orthomol Vital» группы «F», «M» и «N30».

В-витаминный комплекс Floradix, 250 мл

Увеличивается ультрафиолетовое излучение

Нужно сказать, что в весенние месяцы увеличивается также интенсивность ультрафиолетового излучения, в то время как защитные свойства кожи в противостоянии ему за зимние месяцы значительно ослабли. Поэтому обязательно стоит употреблять также витамин Е, который способствует защите клеток от оксидативного стресса.

В природе витамин Е встречается в орехах, цельном зерне и жирной рыбе. В свою очередь, среди препаратов витамина Е в «InternetAptieka.lv» достойны упоминания:

Капсулы «Витамин Е» (30 шт).

Капсулы «Витамин Е» (20 шт).

Капсулы «Actavit A+E».

Капсулы «Lysi Immunity Forte».

Отдельно можно выделить также две пищевые добавки, которые советует фармацевт для бодрости и общего укрепления организма:

«Vitamax Q» - содержит витамины и минералы, а также женьшень и «Q10» для энергии и иммунитета.

«Dias Forte» - способствует нормальному образованию коллагена, необходимого для полноценного функционирования кожи, суставов и костей. Этот препарат также способствует защите клеток от оксидативного стресса.

«Наконец, важно помнить, что получить все необходимые организму вещества даже из пищевых добавок и препаратов нельзя. Поэтому не только в весенние месяцы, но и целый год нужно питаться разнообразно и сбалансированно. Тогда дефицит витаминов в организме не будет столь большим, и по весне его нужно будет меньше компенсировать», - подчёркивает представитель «InternetAptieka.lv» и фармацевт Лаурис Бернанс, в очередной раз напоминая о здоровом образе жизни, который весной так же важен, как все названные выше витамины.