Чт, 27.05.2021
Сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Как еще мы могли поступить? Постоянно "минируют" наши самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. Мы довели информацию до экипажа, у них было время, чтобы решить. ХАМАС, не ХАМАС - неважно. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси и санкциям против промышленности

Знак "STOP". ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Цена посадки самолета Ryanair может быть очень высокой для Беларуси, прокомментировала ситуацию порталу Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Виктория Василевич. ЕС заморозил пакет инвестиционной и экономической помощи на 3 млрд евро, рухнули в цене гособлигации, снизились котировки белорусских евробондов. А запрет на перевозки через Беларусь может привести к коллапсу, ведь именно транспортные артерии являются кровеносными сосудами экономики страны.

"Беларусь может ожидать экономическая блокада. Находясь в центре Европы, из-за транспортного скандала она может потерять от 2% (вклад авиационной отрасли) до 5% (весь транспорт) ВВП", предупреждает аналитик.

Тем временем, СМИ обсуждают информацию агентства Bloomberg о том, что в июне ЕС может ввести санкции против калийной промышленности Беларуси, а это - ключевой источник валютных поступлений в страну.

Отсутствие европейских кредитов, санкции и воздушная блокада усиливают зависимость Минска от Москвы. Скандал грозит Лукашенко еще большей изоляцией, что Кремлю только на руку. Затея с посадкой лайнера Ryanair оказалась ловушкой не только для Протасевича, но и для самого Лукашенко, считает политический обозреватель Naviny.by Александр Класковский.

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