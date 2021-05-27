Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси и санкциям против промышленности

"Беларусь может ожидать экономическая блокада. Находясь в центре Европы, из-за транспортного скандала она может потерять от 2% (вклад авиационной отрасли) до 5% (весь транспорт) ВВП", предупреждает аналитик.

Тем временем, СМИ обсуждают информацию агентства Bloomberg о том, что в июне ЕС может ввести санкции против калийной промышленности Беларуси, а это - ключевой источник валютных поступлений в страну.