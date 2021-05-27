Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси и санкциям против промышленности
Цена посадки самолета Ryanair может быть очень высокой для Беларуси, прокомментировала ситуацию порталу Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Виктория Василевич. ЕС заморозил пакет инвестиционной и экономической помощи на 3 млрд евро, рухнули в цене гособлигации, снизились котировки белорусских евробондов. А запрет на перевозки через Беларусь может привести к коллапсу, ведь именно транспортные артерии являются кровеносными сосудами экономики страны.