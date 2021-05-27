Украина отказалась от импорта электроэнергии из Беларуси

"Пример этой зимы – импорт был необходим, но это не значит, что мы не продлим запрет (после 1 октября, – ред.). Сегодня мы готовы это сделать до 1 октября", – заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

Напомним, в начале 2021 года Украина возобновила импорт белорусской электроэнергии на фоне холодной зимы и ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС.

Минэнерго Беларуси заявило, что поставки белорусской электроэнергии в Украину были незначительными. Так ведомство отреагировало на отказ Украины от импорта электроэнергии. А как на самом деле? Разбиралось Еврорадио.

В первом квартале 2021 года Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии.

Было продано 514 тысяч киловатт-часов на $23,9 миллиона.

В 2020 году поставки в Украину были значительно меньшими. Но она всё равно была вторым по величине покупателем белорусского электричества. За прошлый год Беларусь заработала на соседке $7,7 млн. Кроме Украины, в 2020 году наше электричество покупали Литва ($26,4 млн), Эстония ($81,7 тысячи), Латвия ($35,2 тысячи) и Россия ($6,4 тысячи).

Ещё в феврале прошлого года Владимир Зеленский поручил Минэнерго Украины снизить импорт угля и электроэнергии из Беларуси и России. В последнее время этот процесс активизировался - и 26 мая пришёл к запрету.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Минэнерго "нацелены на конструктивное взаимодействие и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину".