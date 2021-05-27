Процессуальные действия в Елгавском домоуправлении. Что случилось?

В распоряжении самоуправления есть информация, что на предприятии были произведены процессуальные действия, но компания выполняет свои функции, подчеркнула представитель самоуправления Лига Клисмета.

Местные власти не получали официальной информации от вовлеченных учреждений. Городская дума также не прокомментировала, известно ли местонахождение члена правления компании Юриса Виджиса.

Телефон у Виджиса в четверг выключен и на работе его нет, убедилось агентство LЕТА.

Комментарий полиции

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила агентству LЕТА, что вчера полиция проводила процессуальные действия в различных местах Латвии. В интересах следствия более подробные комментарии полиция не дает.

По данным Firmas.lv, Виджис начал работать на предприятии в должности заместителя директора в 2000 году.