Чт, 27.05.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Процессуальные действия в Елгавском домоуправлении. Что случилось?

Здание Елгавской думы ФОТО: jelgava.lv

Правоохранительные органы провели процессуальные действия в елгавском муниципальном домоуправлении SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, агентству LЕТА подтвердили в городской думе.

В распоряжении самоуправления есть информация, что на предприятии были произведены процессуальные действия, но компания выполняет свои функции, подчеркнула представитель самоуправления Лига Клисмета.

Местные власти не получали официальной информации от вовлеченных учреждений. Городская дума также не прокомментировала, известно ли местонахождение члена правления компании Юриса Виджиса.

Телефон у Виджиса в четверг выключен и на работе его нет, убедилось агентство LЕТА.

Комментарий полиции

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила агентству LЕТА, что вчера полиция проводила процессуальные действия в различных местах Латвии. В интересах следствия более подробные комментарии полиция не дает.

По данным Firmas.lv, Виджис начал работать на предприятии в должности заместителя директора в 2000 году.

Оборот SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde в 2020 году составил 4,009 миллиона евро, а прибыль - 17 613 евро.

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