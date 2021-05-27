Дожди уходят? Прогноз погоды на пятницу
В пятницу, 28 мая, в Латвии кратковременные дожди пройдут только местами, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 28 мая, в Латвии кратковременные дожди пройдут только местами, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, поэтому ночью и рано утром в некоторых местах сгустится туман.
Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до +4...+9 градусов. Максимальная температура днем будет от +12 градусов на побережье до +19 градусов на востоке страны.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без значительных осадков, ветер - слабый. Ночью возможен туман, температура воздуха составит +8 градусов. В середине дня воздух прогреется до +16 градусов.