Дожди уходят? Прогноз погоды на пятницу

Будет дуть слабый ветер, поэтому ночью и рано утром в некоторых местах сгустится туман.

Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до +4...+9 градусов. Максимальная температура днем будет от +12 градусов на побережье до +19 градусов на востоке страны.