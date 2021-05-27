Чт, 27.05.2021
Сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Как еще мы могли поступить? Постоянно "минируют" наши самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. Мы довели информацию до экипажа, у них было время, чтобы решить. ХАМАС, не ХАМАС - неважно. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Дожди уходят? Прогноз погоды на пятницу

ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 28 мая, в Латвии кратковременные дожди пройдут только местами, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, поэтому ночью и рано утром в некоторых местах сгустится туман.

Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до +4...+9 градусов. Максимальная температура днем будет от +12 градусов на побережье до +19 градусов на востоке страны.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без значительных осадков, ветер - слабый. Ночью возможен туман, температура воздуха составит +8 градусов. В середине дня воздух прогреется до +16 градусов.

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