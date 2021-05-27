Главное за 27 мая ⟩ Послабления для вакцинированных, второе поражение на ЧМ и индийский штамм в Латвии

События дня:

Зрители на ЧМ по хоккею, облегчение ограничений для привитых и не только: новые решения правительства. Сегодня прошло заседание правительства, на котором рассматривалось много вопросов о послаблениях в ограничениях, в том числе - для привитых или переболевших коронавирусной инфекцией. Мы собрали для вас все самые важные решения Кабмина.

Сборная Латвии потерпела второе поражение на чемпионате мира. Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Мэтт Теннисон. Вскоре сборная США заработала два подряд удаления и на льду осталось лишь трое американцев, чем и воспользовался Микс Индрашис, который нанес бросок в девятку американских ворот.

Перевод денег друзьям и родственникам: как не попасть в поле зрения СГД. В жизни могут возникнуть ситуации, когда нужно перечислить или получить крупную сумму денег от родственника или знакомого. Например, если вы перечисляете супругу или знакомому сумму более 1425 евро в течение одного календарного года, то если они не могут доказать использование полученных средств на указанную цель, то может поступить сообщение от Службы государственных доходов (СГД). Как уберечь себя?

Лукашенко пообещал Западу жесткую реакцию на санкции. Он не назвал конкретных мер, которые введут белорусские власти, заявив лишь, что те не будут действовать сгоряча. "Я тут не призываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет. Мы должны все просчитывать", - подчеркнул Лукашенко, отметив: "Молчать и стоять на коленях мы не будем".

Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус. 14 февраля 69-летний Эдуард почувствовал себя плохо. Мужчина боролся с тяжелой формой рака легких уже в течение 20 лет. По словам жены, в его легких внезапно стало выделяться много мокроты. Продолжительный кашель становился все изнурительнее, и ситуация стала критической.

Коронавирус:

За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель снизился до самого низкого уровня за последние полгода. Скончались 7 человек. За прошедшие сутки сделано 13 512 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 132 258 случаев Covid-19.

В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса. Перевощиков отметил, что инфицированные живут в достаточной изоляции, однако в ходе эпидемиологического расследования эпидемиологам пока не удалось выяснить источники заражения. Руководитель Национальной референтной лаборатории сообщил, что индийский штамм в настоящее время выявляется в 0,6% случаев в Люксембурге, 0,3% в Испании, 1,5% в Ирландии, 1% во Франции и 0,8% в Бельгии.

Эксперты оценивают информацию о случае смерти через две недели после вакцинации от Covid-19. Комментируя смертельный случай, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства, что нет никаких оснований полагать, что существует причинно-следственная связь между получением вакцины и смертью.