Главное за 27 мая ⟩ Послабления для вакцинированных, второе поражение на ЧМ и индийский штамм в Латвии
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Зрители на ЧМ по хоккею, облегчение ограничений для привитых и не только: новые решения правительства. Сегодня прошло заседание правительства, на котором рассматривалось много вопросов о послаблениях в ограничениях, в том числе - для привитых или переболевших коронавирусной инфекцией. Мы собрали для вас все самые важные решения Кабмина.
Сборная Латвии потерпела второе поражение на чемпионате мира. Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Мэтт Теннисон. Вскоре сборная США заработала два подряд удаления и на льду осталось лишь трое американцев, чем и воспользовался Микс Индрашис, который нанес бросок в девятку американских ворот.
Перевод денег друзьям и родственникам: как не попасть в поле зрения СГД. В жизни могут возникнуть ситуации, когда нужно перечислить или получить крупную сумму денег от родственника или знакомого. Например, если вы перечисляете супругу или знакомому сумму более 1425 евро в течение одного календарного года, то если они не могут доказать использование полученных средств на указанную цель, то может поступить сообщение от Службы государственных доходов (СГД). Как уберечь себя?
Лукашенко пообещал Западу жесткую реакцию на санкции. Он не назвал конкретных мер, которые введут белорусские власти, заявив лишь, что те не будут действовать сгоряча. "Я тут не призываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет. Мы должны все просчитывать", - подчеркнул Лукашенко, отметив: "Молчать и стоять на коленях мы не будем".
Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус. 14 февраля 69-летний Эдуард почувствовал себя плохо. Мужчина боролся с тяжелой формой рака легких уже в течение 20 лет. По словам жены, в его легких внезапно стало выделяться много мокроты. Продолжительный кашель становился все изнурительнее, и ситуация стала критической.
Коронавирус:
За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель снизился до самого низкого уровня за последние полгода. Скончались 7 человек. За прошедшие сутки сделано 13 512 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 132 258 случаев Covid-19.
В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса. Перевощиков отметил, что инфицированные живут в достаточной изоляции, однако в ходе эпидемиологического расследования эпидемиологам пока не удалось выяснить источники заражения. Руководитель Национальной референтной лаборатории сообщил, что индийский штамм в настоящее время выявляется в 0,6% случаев в Люксембурге, 0,3% в Испании, 1,5% в Ирландии, 1% во Франции и 0,8% в Бельгии.
Эксперты оценивают информацию о случае смерти через две недели после вакцинации от Covid-19. Комментируя смертельный случай, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства, что нет никаких оснований полагать, что существует причинно-следственная связь между получением вакцины и смертью.
Почитать, чтобы отвлечься:
Побывать в Провансе, Мексике или у бабушки на даче: 5 самых романтичных террас в Риге. В этом году открытия летних террас ресторанов все ждали с особым трепетом. Как только "день X" настал, городские улицы наконец снова наполнились звоном посуды и запахами только что приготовленных кулинарных изысков. Большинство латвийцев не пугает даже дождливая погода. В рамках рубрики "А это где?" рассказываем о самых романтичных террасах Риги, где можно устроить свидание, встретить закат или побыть наедине с собой.
"Это жестоко": Саманта Тина разочарована тем, как ее встретили в Латвии после "Евровидения". В передаче на канале STV Pirmā! "Знаменитости. Без фильтра" Саманта рассказала, что после того, как она не попала в финал конкурса, она получила множество негативных комментариев. При этом у коллег из балтийских стран она такого негатива не наблюдала.
"Кто-нибудь скажет ему?": Джилленхол выпустил мерч со словам LOX. В комментариях переписываются русские. Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол выпустил авторские черные худи с надписью LOX, о чем поспешил рассказать в Instagram. Это своего рода социальная кампания в поддержку театральной индустрии Нью-Йорка. Русские подписчики восприняли посыл иначе.
СМИ: Элджея поймали пьяным за рулем. Артист пытался дать солидную взятку. Издание указывает, что Элджея якобы ловили несколько экипажей. Погоня была на "бешеной скорости" и завершилась тем, что полицейские догнали рэпера. В итоге он припарковал свой спорткар BMW i8 на обочине. От медосвидетельствования Элджей отказался, и на него составили административный протокол.
В 50 лет из Англии в Латвию, не говоря по-латышски и ничего не зная о деревне. История любви и смелости Труди Жагаре. В 2008 году англичанка Труди познакомилась с актером из Латвии Юрисом Жагарсом... И это перевернуло всю ее жизнь. Она рискнула - вышла из зоны комфорта и из делового Лондона перебралась в латвийскую деревню, став ему женой. Что же было дальше?