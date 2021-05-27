Финляндия возглавила группу "В", а Чехия отыгралась с 0:2

Швеция - Чехия

Невероятный матч провела команда Чехии, которая уступая к третьему периоду со счётом 0:2 сумела отыграться и победить Швецию - 4:2 (0:2, 0:0, 4:0).

В первом периоде две шайбы в ворота сборной Чехии забросили Андреас Вингерли и Рикард Раккель, а в заключительном игровом отрезке Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек принесли победу чешской команде.

Благодаря этой победе Чехия поднялась на четвёртое место группы "А" (5 очков), а Швеция (3 очка) занимает последнее, восьмое место. Следующим соперником сборных Швеции и Чехии станет команда Великобритании.

Финляндия - Италия

В параллельном матче, который проходил в "Арена Рига", действующий чемпион мира Финляндия обыграла команду Италии - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Голами в составе финской сборной отметились Артту Руотсалайнен и Тони Сунда, оформивший дубль.

Сборная Финляндии в четырёх матчах одержала три победы и с 10 очками возглавила группу "В". Италия, в свою очередь, остаётся единственной сборной, которая до сих пор не набрала ни одного очка на турнире.

В следующем матче Италия сыграет с Казахстаном, а Финляндия с Германией. Обе игры пройдут 29 мая.

Расписание восьмого игрового дня ЧМ-2021:

28 мая, 16:15, Швеция - Великобритания

28 мая, 16:15, Казахстан - Канада

28 мая, 20:15, Дания - Беларусь

28 мая, 20:15, Латвия - Норвегия