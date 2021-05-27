Сборная Латвии проведёт важнейший матч против Норвегии
Сегодня, 28 мая, сборная Латвии проведёт пятый матч на чемпионате мира по хоккею.
Сегодня, 28 мая, сборная Латвии проведёт пятый матч на чемпионате мира по хоккею.
В первом матче на чемпионате мира латвийские хоккеисты неожиданно обыграли Канаду (2:0), но на следующий день подопечным Боба Хартли не удалось закрепить успех в матче с Казахстаном - поражение в серии буллитов со счётом 2:3. В третьем поединке сборная Латвии снова порадовала своих болельщиков, обыграв Италию (3:0), а в четверг уступила команде США (2:4).
Норвегия провела на чемпионате мира матчи против Германии (1:5), Италии (4:1) и Финляндии (2:4).
По две шайбы на чемпионате мира забросили Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис. Самым результативным в составе норвежцев является Матиас Треттенес, на счету которого три гола и одна результативная передача.
Обе сборные 11 раз встречались друг с другом на чемпионатах мира, и девять раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты.
В данный момент сборная Латвии с 7 очками занимает пятое место в группе "В". Норвегия с 3 очками расположилась на седьмом месте.
Матч против Норвегии имеет очень важное значение для сборной Латвии в контексте попадания в 1/4 финала. Впереди у команды Боба Хартли матчи против Финляндии и Германии, в которых добиться победы будет гораздо сложнее.
Следить за поединком можно будет в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.