Пт, 28.05.2021
Эстонец также не попал в финал, а что писали эстонцы? "Он наш, и мы не хотим его отдавать!", "Ждем его дома, потому что мы его очень и очень любим". А у нас?! "Дрянь!", "Я не жду тебя в Латвии!", "Нам такая не нужна!" Да, я все это получала и читала... Саманта Тина, певица
Саманта Тина, певица

Сборная Латвии проведёт важнейший матч против Норвегии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 28 мая, сборная Латвии проведёт пятый матч на чемпионате мира по хоккею.

На этот раз соперником сборной Латвии станет команда Норвегии. Матч пройдёт в "Арене Рига" и начнётся в 20:15.

В первом матче на чемпионате мира латвийские хоккеисты неожиданно обыграли Канаду (2:0), но на следующий день подопечным Боба Хартли не удалось закрепить успех в матче с Казахстаном - поражение в серии буллитов со счётом 2:3. В третьем поединке сборная Латвии снова порадовала своих болельщиков, обыграв Италию (3:0), а в четверг уступила команде США (2:4).

Норвегия провела на чемпионате мира матчи против Германии (1:5), Италии (4:1) и Финляндии (2:4).

По две шайбы на чемпионате мира забросили Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис. Самым результативным в составе норвежцев является Матиас Треттенес, на счету которого три гола и одна результативная передача.

Обе сборные 11 раз встречались друг с другом на чемпионатах мира, и девять раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты.

В данный момент сборная Латвии с 7 очками занимает пятое место в группе "В". Норвегия с 3 очками расположилась на седьмом месте.

Матч против Норвегии имеет очень важное значение для сборной Латвии в контексте попадания в 1/4 финала. Впереди у команды Боба Хартли матчи против Финляндии и Германии, в которых добиться победы будет гораздо сложнее.

Следить за поединком можно будет в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

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