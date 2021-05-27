Сборная Латвии проведёт важнейший матч против Норвегии

На этот раз соперником сборной Латвии станет команда Норвегии. Матч пройдёт в "Арене Рига" и начнётся в 20:15.

В первом матче на чемпионате мира латвийские хоккеисты неожиданно обыграли Канаду (2:0), но на следующий день подопечным Боба Хартли не удалось закрепить успех в матче с Казахстаном - поражение в серии буллитов со счётом 2:3. В третьем поединке сборная Латвии снова порадовала своих болельщиков, обыграв Италию (3:0), а в четверг уступила команде США (2:4).

Норвегия провела на чемпионате мира матчи против Германии (1:5), Италии (4:1) и Финляндии (2:4).

По две шайбы на чемпионате мира забросили Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис. Самым результативным в составе норвежцев является Матиас Треттенес, на счету которого три гола и одна результативная передача.

Обе сборные 11 раз встречались друг с другом на чемпионатах мира, и девять раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты.

В данный момент сборная Латвии с 7 очками занимает пятое место в группе "В". Норвегия с 3 очками расположилась на седьмом месте.

Матч против Норвегии имеет очень важное значение для сборной Латвии в контексте попадания в 1/4 финала. Впереди у команды Боба Хартли матчи против Финляндии и Германии, в которых добиться победы будет гораздо сложнее.