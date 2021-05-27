Пт, 28.05.2021
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неназваная жительница Эстонии

10 жёлтых и одна красная - так прошёл матч между "Ригой" и "Меттой"

Владимир Камеш ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

В пятницу, 28 мая, матчем "Рига" - "Метта" начался 15-й тур чемпионата Латвии по футболу.

Действующий чемпион Латвии на своём поле одержал уверенную победу со счётом 3:0. Голами в составе "Риги" отметились Владимир Камеш, Жан-Батист Лео и Фелипе Бризола, который реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что главный арбитр матча Евгений Васюков за 90 минут показал футболистам обеих команд десять жёлтых и одну красную карточку, которую в конце первого тайма получил игрок "Метты" Илья Коротков.

Благодаря этой победе "Рига" набрала 29 очков и, как минимум, до завтра возглавила турнирную таблицу чемпионата Латвии.

В субботу, 29 мая, состоится ещё три матча "Вирслиги", в которых "Ноа" сыграет с "Лиепаей", "Вентспилс" со "Спартаком", а РФШ у себя дома сыграет с "Даугавпилсом".

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