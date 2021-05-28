Фото, видео ⟩ В центре Риги появилось легендарное изображение белорусских "диджеев перемен"

Копия мурала с диджеями настолько точна, что на ней также есть фонарь и бело-красно-белый флаг.

Объект "Рижского фотомесяца" "Площадь перемен" - копия оригинальной трансформаторной будки, созданная у Художественного музея. Будку украшает изображение диджеев, а стены здания дополняет фотовыставка - более 100 фотографий, документирующих события на "Площади перемен" в Минске. Объект можно осмотреть до 4 июля.

Мурал появился во дворе на улице Червякова в Минске в прошлом году, и вокруг него шла серьезная борьба: коммунальщики его смывали или закрашивали, а люди снова восстанавливали. В какой-то момент во дворе даже стали дежурить силовики. Двор стали негласно называть "Площадь перемен".

Мурал на "Площади перемен" был окончательно уничтожен силовиками во время акции памяти погибшего Романа Бондаренко, когда люди пришли во двор, где жил и был задержан Роман, отмечает "Белсат". Но мурал время от времени пытаются восстановить. Так, например, 8 мая ночью кто-то снова нарисовал "диджеев перемен".