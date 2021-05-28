Пт, 28.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

На следующей неделе в Латвию вернется тепло: к выходным воздух прогреется до +27 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: ShengGeng Lin/Unsplash

На следующей неделе температура воздуха в Латвии повысится - в выходные, по прогнозам синоптиков, она может достичь +27 градусов.

До начала новой недели температура воздуха будет оставаться ниже нормы. В выходные, 29 и 30 мая, будет дуть прохладный северный ветер, температура не превысит +13...+18 градусов. В субботу пройдут кратковременные дожди, в воскресенье дождя не ожидается.

Самой холодной ночью, вероятно, будет ночь с воскресенья на понедельник, когда воздух на большей части территории Латвии остынет до +1...+6 градусов, местами ожидаются заморозки на поверхности травы.

На следующей неделе будет солнечно, возможны дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно повышаться, пока в выходные дни не достигнет +27 градусов.

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