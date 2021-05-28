На следующей неделе в Латвию вернется тепло: к выходным воздух прогреется до +27 градусов

До начала новой недели температура воздуха будет оставаться ниже нормы. В выходные, 29 и 30 мая, будет дуть прохладный северный ветер, температура не превысит +13...+18 градусов. В субботу пройдут кратковременные дожди, в воскресенье дождя не ожидается.

Самой холодной ночью, вероятно, будет ночь с воскресенья на понедельник, когда воздух на большей части территории Латвии остынет до +1...+6 градусов, местами ожидаются заморозки на поверхности травы.