За сутки выявлено 354 новых случая Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 300

Умершие входили в возрастные категории:

два человека - от 80 до 89 лет,

два человека - от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 291,4 случая - это самый низкий уровень с 24 ноября прошлого года (282,5).

Резкое снижение кумулятивного показателя началось в Латвии более недели назад - еще 19 мая он составлял 448,8 случая.

За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.

За время пандемии в Латвии скончались 2359 больных Covid-19.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 612 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 35 пациентов с Covid-19, выписано 47 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 518 пациентов с коронавирусом, что на 20 меньше предыдущих суток.

Состояние 443 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 75 - как тяжелое (14,4%).