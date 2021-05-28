Пт, 28.05.2021
Нет оснований полагать, что существует связь между получением вакцины и смертью. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

За сутки выявлено 354 новых случая Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 300
В больницах находятся 518 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 354 новых случая Covid-19, умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 80 до 99 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории:

  • два человека - от 80 до 89 лет,
  • два человека - от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 291,4 случая - это самый низкий уровень с 24 ноября прошлого года (282,5).

Резкое снижение кумулятивного показателя началось в Латвии более недели назад - еще 19 мая он составлял 448,8 случая.

За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.

За время пандемии в Латвии скончались 2359 больных Covid-19.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 612 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 35 пациентов с Covid-19, выписано 47 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 518 пациентов с коронавирусом, что на 20 меньше предыдущих суток.

Состояние 443 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 75 - как тяжелое (14,4%).

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 185 человек, перенесших Covid-19.

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