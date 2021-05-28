Как жыве Беларусь? ⟩ Ледниковый период в отношениях ЕС и Беларуси: кому это выгодно?

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - политолог Валерий Карбалевич. Кому сыграет на руку бомбическая история с самолетом? Какие санкции ожидают Беларусь? Как могут аукнуться Латвии манипуляции с белорусским флагом? Какие новинки репертуара в домашних кинотеатрах белорусов?
Неделя в Беларуси была просто бомбическая в самом прямом смысле этого слова. Скандальная посадка в Минске самолета с оппозиционерами на борту, летевшего из одной страны НАТО в другую, по сюжету ничем не уступала боевичку "Крепкий орешек" и вызвала такие феерические последствия, что отношения Беларуси с "коллективным Западом" из стадии холодной войны трансформировались в настоящий ледниковый период. Причем, судя по всему, надолго.
Пташки в клетке
Итак, напомним синопсис. В минувшее воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair тихо-мирно летел из Афин в Вильнюс. До литовской столицы оставалось всего ничего, как вдруг экипаж получил сообщение от минских диспетчеров о том, что на борту бомба. Якобы получено электронное письмо об этом. Было принято решение совершить посадку в Минске, а для сопровождения лайнера в воздух подняли истребитель ВВС Беларуси МиГ-29. Проверка безопасности в минском аэропорту никаких взрывоопасных предметов не выявила. Однако кагэбэшников Беларуси ждал приятный и неожиданный сюрприз - на борту, оказывается, находился сооснователь и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей подругой.
Канал Nexta, у которого в совокупности порядка 2 млн подписчиков, является одним из самых влиятельных рупоров протестного движения - именно через него "накручивали" и координировали протестующих во время прошлогодних уличных акций. Однако основатели что-то не поделили, и прошлой осенью Роман ушел из Nexta и возглавил канал "Беларусь головного мозга" (сейчас у него около 270 тыс. подписчиков) аналогичной направленности. В Беларуси оба альтернативных источника информации признаны экстремистскими.
Как сообщает Deutsche Welle, в Беларуси Протасевич обвиняется по трем тяжелым статьям - по ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Все это тянет лет на 15.
Спутницу Протасевича - россиянку Софью Сапегу - поначалу СМИ преподносили просто как девушку оппозиционера, невинную и полностью аполитичную студентку. Однако вскоре выяснилось, что она ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные силовиков, судей и прочих слуг режима. Ей тоже могут быть предъявлены аналогичные обвинения.
Короче, в сети "кровавой гэбни" попали не простые пташки, а лица, которые являются кладезем ценнейшей информации обо всех схемах протестного движения: кураторах, финансировании и т. п. Сейчас их смартфоны и ноутбуки потрошат, а проправительственный Telegram-канал "Желтые сливы" публикует скрины и ехидничает на предмет того, что всем, кто сливал информацию о силовиках и активно сотрудничал с оппозицией за сребреники, грядет кирдык: "Готовьтесь, крысы, к дезинфекции". В сетях уже появились короткие ролики из допра с признаниями фигурантов: Протасевич и Сапега сообщили, что живы-здоровы, их никто не обижает и они активно сотрудничают со следствием. Власти же обещают скоро опубликовать сенсационные разоблачения и вывести на чистую воду всех врагов Беларуси.
Неслыханная дерзость
Это из ряда вон выходящее событие шокировало мировую общественность: такой дерзости от Александра Григорьевича никто не ожидал. Хотя подобные прецеденты в новейшей истории уже были. К примеру, в 2013 году самолет с боливийским лидером Эво Моралесом вынужден был совершить незапланированную посадку в Вене после того, как Франция, Португалия, Италия и Испания закрыли воздушное пространство для пролета президентского лайнера. На борту искали бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, выдачи которого требовали власти США.
И реакция последовала незамедлительно. Видные европейские политики назвали минский инцидент "актом государственного терроризма" и "пиратским захватом" и потребовали незамедлительно освободить задержанных. А в Совбезе ООН назвали инцидент "угрозой европейской безопасности".
"Возмутительные и незаконные действия режима в Беларуси будут иметь последствия", - заявила сразу после ЧП глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть наказаны" - цитирует ее Naviny.online.
"Лукашенко - угроза не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - заявил лидер Европейской народной партии (крупнейшей транснациональной партии Евросоюза) Дональд Туск, сообщил Euronews.
За словами моментально последовали и дела. Уже на следующий день после инцидента, в понедельник, 24 мая, на саммите в Брюсселе был согласован новый пакет санкций против Беларуси. Совет ЕС запретил белорусским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов, а также призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорией Беларуси. Небо Беларуси опустело.
Но все это еще цветочки - инициированы международные расследования на всех уровнях, ЕС готовит еще более серьезные санкции, касающиеся конкретных секторов экономики, а президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить необходимые меры для привлечения причастных к инциденту лиц к ответственности в координации с ЕС и другими партнерами.
Так, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал государства-члены Евросоюза "принять меры, вес которых будет ощутим для Лукашенко", и показать, что Евросоюз "готов использовать язык силы". В частности, одной из возможных санкций могло бы стать изменение путей транспортировки российского газа в Европу - потеря доходов от транзита газа стала бы для Беларуси весьма чувствительной. Также эффективными были бы санкции, касающиеся экспорта калийных удобрений из Беларуси в ЕС, и движение платежей. Ранее речь шла и о полной приостановке транзита, включая автомобильный и железнодорожный.
Вчера секторальные санкции обсудили в Лиссабоне, на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. О конкретных мерах пока не договорились, но общий вектор обозначили. Как пишет Deutsche Welle:
"Ожидается, что новые санкции коснутся прибыльной калийной промышленности, нефтехимических компаний и финансового сектора Беларуси. Беларусь является четвертым по величине производителем калийных удобрений в мире после Канады, Китая и России".
Таким образом, ограничительные меры впервые затронут целые сектора белорусской экономики. Если Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, то "следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас.
Удар по экономике
Для экономики Беларуси все это может иметь самые негативные последствия. Только из-за запрета на использование воздушного пространства Беларуси страна недополучит сотни миллионов.
Как сообщает BBC со ссылкой на Bloomberg, Беларусь взимает с авиакомпаний от 245 евро (за самолет Airbus SE A320) до 770 евро (за сверхбольшой A380) за использование их воздушного пространства. В 2019 году Евроконтроль собрал от имени Беларуси 85 миллионов евро в виде сборов за аэронавигацию.
По оценке директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, которую приводит Bloomberg, после запрета на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит. Также, по его мнению, "Белавиа" может потерять половину своей выручки, которая в 2020 году составила 210 млн долларов.
По мнению эксперта аналитического центра "Стратегия" Виктории Василевич, "Беларусь может ожидать экономическая блокада. Находясь в центре Европы, из-за транспортного скандала она может потерять от 2% (вклад авиационной отрасли) до 5% (весь транспорт) ВВП - ведь именно транспортные артерии являются кровеносными каналами ее экономики", - сообщает Naviny.online.
Взаимные любезности
Отметим, что в результате взаимных оплеух кое-что может потерять и Латвия. После инцидента с белорусским государственным флагом, который министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис собственноручно сменили на оппозиционный БЧБ-стяг, Беларусь тут же выдворила латвийского посла и получила в ответ аналогичную любезность от Латвии.
Официальный Минск глубоко возмущен оскорблением госфлага страны, и фактически отношения между двумя странами заморожены. Во что это выльется экономически, в своем Facebook подсчитал директор Балтийского форума Александр Васильев, который в свое время был членом латвийского Совета по конкуренции.
"Удельный вес белорусских транзитных грузов, проходящих через Латвию, традиционно составлял примерно 20%. В докризисном 2019 году латвийской железной дорогой было перевезено около 7 миллионов тонн. В 2020 году объем транзитных перевозок через порты сократился на катастрофические 51,6% (!). В 2021 году падение продолжилось. За первые четыре месяца по сравнению с соответствующим периодом 2020 года транзит "усох" еще на 14,2%! И если быстрое сокращение объема российских грузов можно объяснить целенаправленным перенаправлением грузопотоков в собственные порты, то понятно было желание нашего министра сообщений Талиса Линкайтса хоть отчасти поправить дела латвийских портов и ГАО LDz за счет белорусских грузов. Теперь это вряд ли получится!
По внешнеторговому обороту с Латвией Беларусь находится только на 15-м месте, но сам объем торговли все равно впечатляет. В 2019 году общий товарооборот двух стран составил солидные 625,7 млн евро. В кризисном 2020 году он просел на 9%, до 567,4 млн евро. Но все равно это более полумиллиарда!
Прямые инвестиции белорусских предпринимателей в 842 латвийских предприятия в 2020 году были сравнительно невелики - только 10,5 млн евро. Но вот вклад Латвии в белорусскую экономику значительно больше - 84 млн евро прямых инвестиций, и он за кризисный 2020 год вырос еще на 5%.
Возможно, нынешние дела в латвийской экономике настолько блестящие, что она с легкостью обойдется без экономических отношений с Беларусью? Сомнительно!
Действительно кризисный 2020 год Латвия пережила сравнительно удачно. Если в целом по странам Евросоюза падение ВВП составило 6,3%, то у нашей страны - "только" 3,6%. И ожидалось, что до конца 2021 года нашей экономике удастся вернуться на докризисный уровень.
Однако с этим пока проблемы!
По данным статистики, по вполне понятным причинам в 1-м квартале 2021 года падение латвийского ВВП продолжилось. По предварительным данным, оно составило 2,2%. Причем сократилась не только сфера услуг на 4%, но и производство на 1,3%. А радужные перспективы быстрого экономического роста задерживаются!
Кому-то из латвийской политической элиты эти миллионы тонн транзитных грузов, миллионные прямые инвестиции или сотни миллионов евро товарооборота покажутся сущей мелочью. Но для многих сотен предпринимателей по обе стороны латвийско-белорусской границы они теперь станут вопросом элементарного выживания!" - пишет Александр Васильев.
Кому это выгодно?
Однако в истории с самолетом все не так однозначно. "Коллективным Западом" в основном рассматривается только одна версия инцидента - злонамеренные действия белорусских властей, которые пошли на вопиющие меры и подвергли риску жизни пассажиров самолета ради того, чтобы арестовать "врага режима". И это невзирая на то, что после таких резких маневров последствия для экономики страны могут быть самыми катастрофическими, а на международной арене страна стала персоной нон грата, которую приравняли чуть ли не к сомалийским пиратам. Фактически у Лукашенко остается только один мощный союзник - Россия.
Но есть и альтернативные версии событий, не столь прямолинейные. Ведь сама по себе история достаточно мутная. Официальный Минск утверждает, что то самое письмо о бомбе в самолете отправлено из Швейцарии, а поначалу вообще речь шла о ХАМАС, есть множество белых пятен в технической стороне вопроса - их еще предстоит расследовать. Кому может быть выгодна вся эта тема?
Так, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что за похищением белорусского оппозиционера Романа Протасевича стоят спецслужбы РФ. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала "Эспрессо", пишет издание Диалог.UA. Маломуж напомнил, что перед посадкой на самолет Протасевич писал друзьям о слежке за собой и попытке неизвестного мужчины сфотографировать его документы. "Он уже понимал, что спецслужбы его ведут", - отметил экс-глава СВР. Доказательством участия спецслужб, с его слов, стало и "исчезновение" нескольких граждан РФ после принудительной посадки самолета Ryanair и захвата Протасевича. "Понятно, что это непосредственные участники операции", - сказал генерал. Он уверен, что операция была осуществлена российскими спецслужбами, а не белорусскими. "Я по своей практике знаю, что белорусские спецслужбы на международном уровне координируются с российскими. Потому что у Беларуси нет мощной разведки, которая бы смогла совершить контроль, сопровождение за границей, особенно в странах ЕС и НАТО. Поэтому подключаются российские представители, и они помогают", - сказал Маломуж.
А украинский журналист-международник Анатолий Марциновский в интервью изданию "Крым.Реалии" (крымский проект украинской службы "Радіо Свобода") открытым текстом говорит, что "в выигрыше однозначно будет Россия. Это очевидно, потому что Беларусь - сателлит России. Лукашенко все больше и больше "ложится" под Кремль. Для России любые проблемы между Минском и Европой и Западом в целом, выгодны, потому что они еще больше привязывают Беларусь к Кремлю и Путину".
Впрочем, эта же история может быть использована и в большой геополитической игре против России, связанной с переделом нефтегазового рынка. "Великобритания и ЕС предлагают использовать ситуацию для нанесения удара и по России. Санкции могут ввести против газопровода "Северный поток - 2" и остановить транзит газа по трубопроводу "Ямал - Западная Европа", - пишет Lenta.ru. В интервью порталу политтехнолог Евгений Минченко заявил, что историю с самолетом постараются привязать к России для последующего усиления давления на страну.
Катализатор протестов
Есть и другие бенефициары во всей этой истории. Так, белорусский политолог Андрей Лазуткин в интервью телеканалу CTV заявил: "Не факт, что Протасевича не сдали свои как ненужный балласт, например, чтобы организовать санкционную кампанию". Заявление, конечно, весьма смелое, но для затухающих протестных настроений инцидент действительно стал мощным катализатором.
Сейчас в Telegram-каналах активно педалируется тема возобновления уличных акций. "Белорусы не готовы молчать и мириться с беззаконием, ложью и насилием. Дворовые марши уже перетекают на главные улицы, и их масштаб растет!" - публикует ролики "Беларусь головного мозга". Им вторит и канал Tut.by: "Колонна людей с БЧБ-флагами прогулялась сегодня вдоль улицы Притыцкого в Минске".
А на днях лидеры демократических сил выступили с заявлением о необходимости активизировать протесты: "Мы, Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Цепкало, Bypol и другие демократические силы - едины в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте. Режим на грани тотальной изоляции - как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста".
Стоять на коленях не будем
Ну а что думает об этом официальный Минск? "Батька" воздерживался от комментариев несколько дней и лишь в среду, во время масштабной встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, которая длилась почти 4 часа, высказал свое веское мнение.
Он отмечает, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с мерами авиационной безопасности - экипажу самолета доложили о минировании: "У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?" - задал риторический вопрос глава государства. "Я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь", - подчеркнул Лукашенко
Что касается Протасевича, который случайно оказался в этом самолете, то президент напомнил, что давно предупреждал оппонентов, в том числе беглых, что за свои преступления каждый ответит по закону. "Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени, - отметил он. - Поверьте, какое бы давление ни было на нас, с террористами мы будем разговаривать на том же языке, на каком с ними разговаривают во всем мире".
За санкциями же последуют контрсанкции. "Молчать и стоять на коленях не будем", - заявил глава страны.
А сегодня Александр Григорьевич отправляется на встречу с Владимиром Владимировичем. Основной темой переговоров станет, как водится, экономика. А вот на переговорах Владимира Владимировича и Джо Байдена, которые запланированы на 16 июня в Женеве, одной из тем станет Беларусь.
Белорусское кино
На фоне этих ярких событий все остальные новости, конечно, померкли, но тем не менее процессы идут, контора пишет. Так, сотрудников заблокированного портала Tut.by тягают на допросы. 15 человек находятся под стражей или на домашнем аресте - их признали политическими заключенными.
На заседании обеих палат Национального собрания прозвучала идея продлить полномочия нынешнего состава местных советов. Новые выборы в них предлагается провести уже после референдума по Конституции - в ноябре 2023 года, - сообщает Naviny.online. Президент эту инициативу поддержал.
Александр Лукашенко также поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям, - пишет БЕЛТА. Осталось только разработать юридический механизм.
А вчера поздним вечером Telegram-канал Nexta показал вторую серию фильма "ЗОЛОТОЕ ДНО 2: В ТЕНИ ДИКТАТОРА" под громким лозунгом "Препарируем лукашистскую камарилью!". В сюжете раскрываются серые схемы лиц, приближенных к главе государства: в частности, связанные с ввозом санкционных продуктов из ЕС в Россию, контрабандой сигарет из Беларуси в ЕС и т. п. Авторы планировали сенсацию, но по сравнению с историей с самолетом получился тихий шепот в лужу.
Однако вскоре на всех экранах страны должен появиться захватывающий сериал по мотивам рассказов Протасевича и Сапеги. Это кино будет стопудово интересным.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
политолог Валерий Карбалевич
О задержании Протасевича
Лукашенко отомстил своему врагу, который доставил ему много неприятностей в прошлом году - в канале Nexta Протасевич был вторым человеком: мобилизовал протесты, координировал их. За это он ему отомстил. Это предупреждение всем другим представителям оппозиции за рубежом и попытка предотвратить в будущем появление вот таких Telegram-каналов. Тем более что сейчас Протасевич является редактором канала "Беларусь головного мозга", у которого 260 тыс. подписчиков - это много. Кроме того, Лукашенко хочет получить информацию о деятельности Telegram-каналов, о том, как они финансируются, чтобы потом по телевизору показать, как западные спецслужбы организуют цветную революцию в Беларуси. Протасевич сказал, что будет сотрудничать со следствием и много чего наговорит.
Это извлечение политических и идеологических дивидендов, а последствия Лукашенко не волнуют - для него сейчас важно нейтрализовать все угрозы, которые он видит, разгромить гражданское общество в Беларуси и вовне: это инстинкт выживания. И на этом фоне конфликт с Западом его мало волнует.
О причастности иностранных спецслужб
Версии о российском или западном следе не имеют фактических подтверждений. Поэтому гадать на кофейной гуще нет смысла. А что белорусские спецслужбы эффективно сработали - это очевидно.
Я не вижу явного российского следа, а то, что они активно поддержали Лукашенко в этом конфликте с Западом, это вполне ожидаемо.
О встрече с Путиным
Встреча Лукашенко с Путиным была запланирована еще 9 мая, задолго до этого приключения с самолетом. Поэтому не думаю, что это как-то напрямую связано. О чем будут вести переговоры лидеры - тоже пока непонятно, потому что это уже третья встреча с начала этого года: реальное содержание переговоров не обнародуется - говорят только какие-то общие слова, а что за ними стоит - пока непонятно. Мы видим, что процесс сближения Беларуси и России происходит, зависимость Беларуси от России возрастает в экономическом смысле, в финансовом, военно-техническом, информационном, дипломатическом. Но я не думаю, что это превратится в полную ликвидацию белорусской государственности и полное объединение Беларуси с Россией.
Конечно, все события, которые произошли, усиливают международную изоляцию Беларуси и ее зависимость от России. Но это лишь очередной шаг - в целом этот процесс начался еще в прошлом году, когда белорусская сторона обвинила Запад в организации цветной революции и Беларусь пошла на жесткий конфликт с Западом. Процесс шел и нарастал, а эти события с самолетом просто стали новым триггером, но не первоисточником конфликта. России, конечно, это выгодно - возрастает зависимость от нее.
О заявлении демократических сил
Я не вижу на сегодняшний день перспектив для каких-то новых протестов по многим причинам - и потому что очень жесткие репрессии, значительная эмиграция политическая из Беларуси… Для того, чтобы произошел такой взрыв, нужно стечение нескольких обстоятельств. В прошлом году это было, сейчас пока такого нет.
Оппозиция может что-то сделать, когда общество готово к этому. В прошлом году общество было готово, и оппозиция была в фаворе, а сейчас вся борьба идет в соцсетях, а не на улице.
Что касается внешней политики, то усилится изоляция от Запада. Для них теперь Беларусь не просто страна с внутренними гуманитарными проблемами, где власть нарушает права человека, а угроза для международной безопасности. Получается, что неурегулированность внутреннего конфликта, внутреннего кризиса сейчас выливается вовне и превращается уже в региональный кризис. Речь идет о региональной безопасности, и это уже проблема не только белорусская.
О референдуме и местных выборах
Изначально предполагалось, что референдум пройдет параллельно с местными выборами, тем более что срок полномочий депутатов местных советов подходит к концу в начале 2022 года. Но сейчас власти побоялись совмещать две электоральные кампании, потому что прекрасно помнят, чем закончилась электоральная кампания прошлогодних президентских выборов. И хотят перенести местные выборы на 2023 год. Думаю, что политическое решение об этом уже принято, другой вопрос, как это оформят юридически. Референдум тоже предполагает свободную агитацию и обсуждение всех за и против - но какие свободные дискуссии возможны в сегодняшней Беларуси?
О Tut.by
Самый главный недостаток Tut.by с точки зрения власти - их независимость. Их читает свыше 60% пользователей белорусского интернета. Так что вполне закономерно, что власти хотят нейтрализовать угрозу.
Репрессии ужесточаются с каждым днем каждый месяц - этот тренд очевиден.