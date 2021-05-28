Как жыве Беларусь? ⟩ Ледниковый период в отношениях ЕС и Беларуси: кому это выгодно?

Что касается Протасевича, который случайно оказался в этом самолете, то президент напомнил, что давно предупреждал оппонентов, в том числе беглых, что за свои преступления каждый ответит по закону. "Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени, - отметил он. - Поверьте, какое бы давление ни было на нас, с террористами мы будем разговаривать на том же языке, на каком с ними разговаривают во всем мире".

А сегодня Александр Григорьевич отправляется на встречу с Владимиром Владимировичем. Основной темой переговоров станет, как водится, экономика. А вот на переговорах Владимира Владимировича и Джо Байдена, которые запланированы на 16 июня в Женеве, одной из тем станет Беларусь.

Белорусское кино

На фоне этих ярких событий все остальные новости, конечно, померкли, но тем не менее процессы идут, контора пишет. Так, сотрудников заблокированного портала Tut.by тягают на допросы. 15 человек находятся под стражей или на домашнем аресте - их признали политическими заключенными.

На заседании обеих палат Национального собрания прозвучала идея продлить полномочия нынешнего состава местных советов. Новые выборы в них предлагается провести уже после референдума по Конституции - в ноябре 2023 года, - сообщает Naviny.online. Президент эту инициативу поддержал.

А вчера поздним вечером Telegram-канал Nexta показал вторую серию фильма "ЗОЛОТОЕ ДНО 2: В ТЕНИ ДИКТАТОРА" под громким лозунгом "Препарируем лукашистскую камарилью!". В сюжете раскрываются серые схемы лиц, приближенных к главе государства: в частности, связанные с ввозом санкционных продуктов из ЕС в Россию, контрабандой сигарет из Беларуси в ЕС и т. п. Авторы планировали сенсацию, но по сравнению с историей с самолетом получился тихий шепот в лужу.

Однако вскоре на всех экранах страны должен появиться захватывающий сериал по мотивам рассказов Протасевича и Сапеги. Это кино будет стопудово интересным.

ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

политолог Валерий Карбалевич

О задержании Протасевича

Лукашенко отомстил своему врагу, который доставил ему много неприятностей в прошлом году - в канале Nexta Протасевич был вторым человеком: мобилизовал протесты, координировал их. За это он ему отомстил. Это предупреждение всем другим представителям оппозиции за рубежом и попытка предотвратить в будущем появление вот таких Telegram-каналов. Тем более что сейчас Протасевич является редактором канала "Беларусь головного мозга", у которого 260 тыс. подписчиков - это много. Кроме того, Лукашенко хочет получить информацию о деятельности Telegram-каналов, о том, как они финансируются, чтобы потом по телевизору показать, как западные спецслужбы организуют цветную революцию в Беларуси. Протасевич сказал, что будет сотрудничать со следствием и много чего наговорит.

Это извлечение политических и идеологических дивидендов, а последствия Лукашенко не волнуют - для него сейчас важно нейтрализовать все угрозы, которые он видит, разгромить гражданское общество в Беларуси и вовне: это инстинкт выживания. И на этом фоне конфликт с Западом его мало волнует.

О причастности иностранных спецслужб

Версии о российском или западном следе не имеют фактических подтверждений. Поэтому гадать на кофейной гуще нет смысла. А что белорусские спецслужбы эффективно сработали - это очевидно.

Я не вижу явного российского следа, а то, что они активно поддержали Лукашенко в этом конфликте с Западом, это вполне ожидаемо.

О встрече с Путиным

Встреча Лукашенко с Путиным была запланирована еще 9 мая, задолго до этого приключения с самолетом. Поэтому не думаю, что это как-то напрямую связано. О чем будут вести переговоры лидеры - тоже пока непонятно,

потому что это уже третья встреча с начала этого года: реальное содержание переговоров не обнародуется - говорят только какие-то общие слова, а что за ними стоит - пока непонятно. Мы видим, что процесс сближения Беларуси и России происходит, зависимость Беларуси от России возрастает в экономическом смысле, в финансовом, военно-техническом, информационном, дипломатическом. Но я не думаю, что это превратится в полную ликвидацию белорусской государственности и полное объединение Беларуси с Россией.

Конечно, все события, которые произошли, усиливают международную изоляцию Беларуси и ее зависимость от России. Но это лишь очередной шаг - в целом этот процесс начался еще в прошлом году, когда белорусская сторона обвинила Запад в организации цветной революции и Беларусь пошла на жесткий конфликт с Западом. Процесс шел и нарастал, а эти события с самолетом просто стали новым триггером, но не первоисточником конфликта. России, конечно, это выгодно - возрастает зависимость от нее.

О заявлении демократических сил

Я не вижу на сегодняшний день перспектив для каких-то новых протестов по многим причинам - и потому что очень жесткие репрессии, значительная эмиграция политическая из Беларуси… Для того, чтобы произошел такой взрыв, нужно стечение нескольких обстоятельств. В прошлом году это было, сейчас пока такого нет.

Оппозиция может что-то сделать, когда общество готово к этому. В прошлом году общество было готово, и оппозиция была в фаворе, а сейчас вся борьба идет в соцсетях, а не на улице.

Что касается внешней политики, то усилится изоляция от Запада. Для них теперь Беларусь не просто страна с внутренними гуманитарными проблемами, где власть нарушает права человека, а угроза для международной безопасности. Получается, что неурегулированность внутреннего конфликта, внутреннего кризиса сейчас выливается вовне и превращается уже в региональный кризис. Речь идет о региональной безопасности, и это уже проблема не только белорусская.

О референдуме и местных выборах

Изначально предполагалось, что референдум пройдет параллельно с местными выборами, тем более что срок полномочий депутатов местных советов подходит к концу в начале 2022 года. Но сейчас власти побоялись совмещать две электоральные кампании, потому что прекрасно помнят, чем закончилась электоральная кампания прошлогодних президентских выборов. И хотят перенести местные выборы на 2023 год. Думаю, что политическое решение об этом уже принято, другой вопрос, как это оформят юридически. Референдум тоже предполагает свободную агитацию и обсуждение всех за и против - но какие свободные дискуссии возможны в сегодняшней Беларуси?

О Tut.by

Самый главный недостаток Tut.by с точки зрения власти - их независимость. Их читает свыше 60% пользователей белорусского интернета. Так что вполне закономерно, что власти хотят нейтрализовать угрозу.

Репрессии ужесточаются с каждым днем каждый месяц - этот тренд очевиден.