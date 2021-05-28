Юрмала подала заявку на конкурс "Культурная столица Европы 2027"

Художественная концепция и программа заявки созданы в сотрудничестве с жителями Юрмалы, экспертами сферы культуры и партнерами из соседних краев в Курземе.

Юрмала участвует в конкурсе "Культурные столицы Европы", потому что видит в нем уникальную возможность популяризировать город на международном и европейском уровне. Юрмальское самоуправление считает, что получение титула станет сильным стимулом и поддержкой для экономического и делового развития города, а также будет способствовать укреплению чувства принадлежности своему городу.

В разработку заявки была вложена большая работа - было необходимо оценить культурную жизнь города и выявить пожелания и потребности жителей. Это послужит основой и стратегией для развития культурной жизни Юрмалы вне зависимости от результатов конкурса.

Культурную программу создали жители Юрмалы и жители соседних краев. В разработке заявки приняли участие более 500 человек - деятели культуры, молодежь, предприниматели, представители этнических меньшинств, социально активные жители, специалисты в области городской среды, природы, здоровья и других сфер.

На пути к титулу "Культурной столицы Европы" у Юрмалы есть семь партнеров - самоуправлений Курземского края - Тукумс, Энгуре, Яунпилс, Кандава, Талси, Роя и Дундага.

Креативная концепция заявки Юрмалы основана на игре слов на тему "Артерии", то есть жизнь, люди, творческие идеи и бесчисленное множество других потоков. Юрмалу пересекают естественные "артерии" - Лиелупе, железная дорога, шоссе, велосипедная дорожка и морское побережье, которое соединяет Юрмалу с Ригой, а также с соседними регионами Латвии, в свою очередь Латвия соединяется с Европой, а Европа - с миром.

Заявку на звание Культурной столицы Европы необходимо подать в Министерство культуры до 4 июня этого года. Обладатель титула будет объявлен в 2022 году. В 2027 году культурной столицей Европы станут один город в Латвии и один город в Португалии.