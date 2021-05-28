В Литве подтверждено 503 новых случая Covid-19, в Эстонии - 144

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 14 696 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 674 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 348,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 346 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8549 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4076 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 144 теста (3,4 процента) и скончались три ранее инфицированных Covid-19 человека.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (46, в том числе 32 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 200 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 4,4 процента.