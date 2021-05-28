В Литве подтверждено 503 новых случая Covid-19, в Эстонии - 144
За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек. В Эстонии - 144 новых случая и три смерти.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек. В Эстонии - 144 новых случая и три смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 14 696 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 674 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 348,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,1%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 346 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8549 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4076 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 144 теста (3,4 процента) и скончались три ранее инфицированных Covid-19 человека.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (46, в том числе 32 в Таллинне).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 200 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 4,4 процента.
В течение суток было введено 16 181 доза вакцины от Covid-19, всего привито 458 598 человек по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 249 133 человека. Среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано одной дозой 65 процентов.