СМИ: В США ведется расследование по поводу возможного вмешательства Украины в выборы президента

Как пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times, расследование было начато в конце 2020 года, когда время пребывания Дональда Трампа на посту президента уже заканчивалось.

Центральной фигурой обвинения является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Обвинение изучает его встречу с украинскими чиновниками в 2019 году, которая состоялась во время его поездки в Европу.

По мнению прокуратуры, официальные украинские должностные лица, например депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, могли распространять через адвоката заведомо ложную информацию о сопернике Трампа на выборах Джо Байдене.

По информации The New York Times, Джулиани был заранее поставлен в известность об этом разведкой.