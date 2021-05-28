Пт, 28.05.2021
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Руководитель Ryanair

СМИ: В США ведется расследование по поводу возможного вмешательства Украины в выборы президента

Рудольф Джулиани ФОТО: Reuters/ScanPix

Федеральная прокуратура Нью-Йорка занялась расследованием возможного вмешательства Украины в выборы президента США в 2020 году.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times, расследование было начато в конце 2020 года, когда время пребывания Дональда Трампа на посту президента уже заканчивалось.

Центральной фигурой обвинения является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Обвинение изучает его встречу с украинскими чиновниками в 2019 году, которая состоялась во время его поездки в Европу.

По мнению прокуратуры, официальные украинские должностные лица, например депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, могли распространять через адвоката заведомо ложную информацию о сопернике Трампа на выборах Джо Байдене.

По информации The New York Times, Джулиани был заранее поставлен в известность об этом разведкой.

Напомним, в данный момент против Джулиани ведется еще одно расследование в связи с контактами с представителями Украины - он подозревается в незаконном лоббировании интересов украинских бизнесменов в Белом доме. Впрочем, The New York Times отмечает, что эти расследования между собой не связаны.

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