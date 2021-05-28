Пт, 28.05.2021
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Руководитель лаборатории о обнаруженном в Латвии индийском штамме коронавируса

Роман Протасевич через четыре дня встретился с адвокатом. Софья Сапега - пока только с консулом

ФОТО: Naviny.by

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская 27 мая встретилась со своим подзащитным. Как она заявила, у Протасевича "все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего". Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать ни где именно находится Протасевич, ни в каком он статусе.

А Софью Сапегу - девушку Романа Протасевича, задержанную вместе с ним 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, - 25 мая признали подозреваемой по третьему уголовному делу, сообщил источник BBC.

Адвокаты к ней попасть не смогли - официальная причина: в СИЗО КГБ не нашлось свободных комнат для встречи.

Российский консул посетил девушку в СИЗО и сказал, что она не высказала каких-либо жалоб по поводу ее содержания. Ее бытовые просьбы удовлетворены.

Провластные ТГ и телеканалы в Беларуси распространили информацию о том, что Роман Протасевич воевал на Донбассе в составе украинского батальона "Азов".

Отец журналиста Дмитрий Протасевич в стриме Еврорадио опровергает то, что Роман воевал. Он говорит, что Роман Протасевич действительно ездил в район боевых действий на юго-востоке Украины, но не как солдат-наемник, а как фотограф-фрилансер.

"Сейчас можно приписать моему сыну все что угодно, чтобы показать - смотрите, какой он: мол, был там-то, воевал в Украине и так далее", - говорит Дмитрий Протасевич.

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