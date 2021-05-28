Luminor заменит все банкоматы на более современные

"В результате объединения сети управление банкоматами станет более эффективным, обеспечивая согласованную функциональность и обслуживание клиентов во всех странах Балтии", - пояснили в банке, добавив, что Worldline начнет мониторинг системы банкоматов Luminor в Литве в конце мая и завершит во всей Балтии к сентябрю.

Летом планируется обновить старые банкоматы и заменить их на более современные.

Занда Бривуле-Янсоне, руководитель отдела финансовых услуг в Скандинавском и Балтийском регионе Worldline, заявила, что компания полна решимости внедрять инновации и способствовать переходу от наличных денег к бесконтактным сделкам, а также обеспечивать безопасный доступ без платежной карты.