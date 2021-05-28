Швеция - Великобритания

Без сюрпризов завершился матч в Олимпийском спортивном центре, в котором Швеция одержала победу над Великобританией - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Голами в составе шведской команды отметились Маркус Сёренсен, Йонатан Пудас и Адриан Кемпе, который оформил дубль.

Единственный гол в составе британцев забил Лиам Кирк. Для 21-летнего хоккеиста этот гол стал пятым на турнире, и он вышел в лидеры списка лучших бомбардиров чемпионата мира. У ближайших преследователей в лице швейцарцев Грегори Хофмана и Тимо Майера, датчанина Никласа Йенсена и американца Тревора Мура по четыре шайбы в четырёх матчах.

Благодаря победе в этом матче сборная Швеции с последнего места в группе "А" поднялась на четвёртую строчку.

Казахстан - Канада

В другом матче сборная Казахстана отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Канаде. Матч проходил в "Арене Рига" и завершился со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Канадцы вышли вперёд на 7-й минуте благодаря Эндрю Манджапане, а в начале второго периода Адам Хенрик удвоил преимущество Канады.

На 25-й минуте и в начале третьего периода Никита Михайлис забросил две шайбы и сравнял счёт на табло, но затем Коул Перфетти и Коннор Браун дважды поразили ворота казахстанской сборной и принесли своей команде победу.

В следующих матчах сборные Казахстана и Канады сыграют с командой Италии, которая занимает последнее место в группе "В".

В завершении дня Дания в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Беларуси, а Латвия в "Арене Рига" померится силами с Норвегией. Оба матча начнутся в 20:15.