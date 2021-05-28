Пт, 28.05.2021
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Саманта Тина, певица
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Присоединение Вараклянского края к Резекненскому признано несоответствующим Конституции

Председатель Конституционного суда Санита Осипова ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня Конституционный суд (КС) в одном из дел по закону об административных территориях и населенных пунктах признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю несоответствующим Конституции, выяснило агентство LETA в суде.

В свою очередь, включение Инчукалнского края в Сигулдский край, включение Гаркалнского края и города Вангажи в Ропажский край было признано соответствующим Конституции.

Сегодня в 15.00 состоится пресс-конференция, на которой председатель Конституционного суда Санита Осипова и заместитель председателя КС Алдис Лавиньш сообщат о принятом решении.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.

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С точки зрения Вараклянской думы, оспариваемые нормы затрагивают ее права, потому что эти нормы присоединяют Мурмастиенскую, Вараклянскую волости и города Варакляны к Резекненскому краю без должной оценки возможности присоединения этих волостей и города к Мадонскому краю или сохранения как отдельного самоуправления.

Дума считает, что Сейм, приняв оспариваемые нормы, действовал вопреки целям реформы и ее критериям. Также не были проведены надлежащие консультации с жителями и самоуправлением края.

Как сообщалось ранее, в другом деле 12 марта Конституционный суд признал, что включение Скултского края в состав Саулкрастского самоуправления в порядке, установленном законом об административных территориях и населении, не соответствует Конституции.

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