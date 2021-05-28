Присоединение Вараклянского края к Резекненскому признано несоответствующим Конституции

В свою очередь, включение Инчукалнского края в Сигулдский край, включение Гаркалнского края и города Вангажи в Ропажский край было признано соответствующим Конституции.

Сегодня в 15.00 состоится пресс-конференция, на которой председатель Конституционного суда Санита Осипова и заместитель председателя КС Алдис Лавиньш сообщат о принятом решении.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.

С точки зрения Вараклянской думы, оспариваемые нормы затрагивают ее права, потому что эти нормы присоединяют Мурмастиенскую, Вараклянскую волости и города Варакляны к Резекненскому краю без должной оценки возможности присоединения этих волостей и города к Мадонскому краю или сохранения как отдельного самоуправления.

Дума считает, что Сейм, приняв оспариваемые нормы, действовал вопреки целям реформы и ее критериям. Также не были проведены надлежащие консультации с жителями и самоуправлением края.