Фото и видео ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. Столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями на вызов с высоким приоритетом, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus.

По предварительным данным, полицейский автобус выехал на вышеупомянутый перекресток, где произошло столкновение с Ford Focus, который ехал с улицы Сыле в сторону улицы Копли, и Land Rover, который ехал за Ford Focus.

В результате ДТП полицейский автобус въехал в фонарь, а Ford вылетел на тротуар, где люди ждали, чтобы перейти дорогу. Никто из пешеходов не пострадал. На данный момент известно о четырех пострадавших, находившихся в автомобилях. Скорая помощь доставила водителя Ford - 76-летнего мужчину - в больницу, другим пострадавшим оказали первую помощь на месте. Один патрульный полицейский продолжил работу, другого отправили домой восстанавливаться.

По предварительным данным, скорость полицейского автобуса в момент столкновения была примерно 20-25 км/ч. Полицейские ехал на вызов с высоким приоритетом в Пыхья-Таллинн, откуда пришло сообщение о мужчине, который шел по улице с ножом. Прибывший на место происшествия другой патруль помог задержать подозреваемого мужчину.