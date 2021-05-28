Двукратный олимпийский чемпион: "Нужно выгнать рижское "Динамо" из КХЛ"

Такой шаг, по мнению Кожевникова, необходимо сделать в отместку за то, что мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем сняли красно-зелёный флаг Беларуси у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija и заменили его на исторический бело-красно-белый.

"Да выгнать рижское "Динамо" из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги - это вообще бред. Улицы вообще при чём тут?! Там что, в хоккей играют? Подлецы, такое нельзя прощать: запрещать играть в лиге. Если они так делают, нам надо отвечать", - цитирует Кожевникова портал allhockey.ru.

Инцидент с заменой флага вызвал много споров. В самой Беларуси есть люди, которые поддержали решение латвийских властей, но, разумеется, есть и те, кто высказался против. Прежде всего это относится к официальным лицам Беларуси.

Автор статьи на allhockey.ru Владислав Уткин считает, что поводов для исключения "Динамо" из КХЛ предостаточно, а главный из них - неудовлетворительные результаты команды и скромное финансирование. Несмотря на это, Уткин не верит, что "Динамо" покинет КХЛ.

"Почему? Да элементарно потому, что председатель Совета АО "Динамо Рига" Юрис Савицкис находится в Совете директоров лиги. Естественно, при нём никто там в жизни на это не пойдёт", - считает автор материала.

Уткин задаётся вопросом, кем можно было бы заменить "Динамо" в случае исключения команды из КХЛ. По мнению автора, это могли бы быть российские клубы, которые ранее уже выступали в КХЛ - "Металлург", "Лада" и "Югра".

"Не будем забывать, что КХЛ в первую очередь всё-таки российская лига. И, хочешь не хочешь, ей нужно действовать прежде всего в интересах нашего, российского хоккея", - считает Уткин.