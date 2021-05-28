Сборная Латвии в серии буллитов потерпела поражение от Норвегии

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой норвежской сборной со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 2:1).

Счёт в матче на 4-й минуте открыл Сондре Ульден, который воспользовался ошибкой латвийских защитников. Сравнять счёт латвийские хоккеисты смогли на 12-й минуте благодаря Ренарсу Крастенбергсу, который обокрал норвежского хоккеиста в центре, приблизился к вратарю и нанёс точный бросок.

У латвийской сборной было ещё несколько возможностей, чтобы выйти вперёд но Норвегию спасал хорошо действующий в воротах Хенрик Хаукеланн. Тем не менее, на перерыв команды отправились при комфортном для сборной Латвии счёте - за 2 минуты до сирены Роналд Кениньш после передачи Родриго Аболса завершил быструю атаку точным броском между щитков Хаукеланна.

Второй период начался для сборной Латвии очень неудачно - на 2-й минуте норвежцы, находясь в меньшинстве, убежали в контратаку и Кен Андре Улимб сравнял счёт на табло. Эта шайба оказалась единственной во втором игровом отрезке.

Стоит отметить, что норвежцы действовали достаточно грубо и время от времени перебарщивали с нарушением правил. В одном из эпизодов Магнус Брекке Хенриксен жёстко впечатал Микелиса Редлихса головой в борт и тот был вынужден отправиться в раздевалку. Норвежец, в свою очередь, отделался двухминутным штрафом.

В самом начале третьего периода Эмилио Петтерсен вновь вывел Норвегию вперёд. Латвийские хоккеисты в середине игрового отрезка ответили голом Кристиана Рубинса, который поразил цель с острого угла после ошибки Хаукеланна.

До конца основного времени и в овертайме командам так и не удалось выявить победителя, поэтому последовала серия буллитов, в которой удача была на стороне Норвегии. Победную шайбу в серии буллитов забросил Микаэль Хага.

Таким образом, сборная Латвии потерпела своё третье поражение на чемпионате мира и ощутима усложнила себе шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира выступает в одной группе с Канадой, Казахстаном, Германией, Италией, Норвегией, США и Финляндией, с которой подопечные Боба Хартли встретятся в пятницу, 30 мая.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Дании обыграла Беларусь со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

Это поражение стало для Беларуси четвёртым на турнире и команда опустилась на последнее, восьмое место в группе "А". Следующий матч Дания проведёт 29 мая со Словакией. Беларусь 30 мая сыграет со Швейцарией.

Расписание девятого игрового дня ЧМ-2021:

29 мая, 12:15, Чехия - Великобритания

29 мая, 12:15, Италия - Казахстан

29 мая, 16:15, Швейцария - ОКР

29 мая, 16:15, Норвегия - США

29 мая, 20:15, Словакия - Дания

29 мая, 20:15, Германия - Финляндия