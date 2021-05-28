Пт, 28.05.2021
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Руководитель лаборатории о обнаруженном в Латвии индийском штамме коронавируса

В ЕС рекомендовали одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте 12-15 лет

ФОТО: FOTO: HANNAH BEIER/REUTERS/Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств в пятницу, 28 мая, рекомендовало одобрить использование в Европейском союзе (ЕС) вакцины от Covid-19 Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Это первая вакцина от Covid-19, которой в ЕС дан "зеленый свет" на вакцинацию подростков.

На сегодняшний день вакцина Covid-19, разработанная Pfizer и BioNTech, одобрена для людей в возрасте от 16 лет.

В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже одобрило использование вакцины от Covid-19Pfizer/BioNTech для детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Одобрение вакцины для подростков прошло в ЕС в рамках ускоренной процедуры. Изначально предполагалось, что решение по этому вопросу будет принято в июне.

Комитет Европейского агентства лекарственных средств оценил данные по подросткам с 12 лет, полученные в результате обширного клинического исследования, и сегодня принял решение рекомендовать расширить использование вакцины.

Заключение агентства будет передано Еврокомиссии, которая в ближайшее время примет юридически обоснованное решение, которое будет действовать во всех странах-членах ЕС.

Вакцина Comirnaty зарегистрирована в ЕС в декабре 2020 года.

Министерство здравоохранения ранее заявляло, что вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет планируется начать в Латвии со 2 июня этого года.

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