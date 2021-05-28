Конфисковали 15 000 евро и 7 автомобилей: по подозрению в продаже наркотиков задержаны четверо

Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Проводя обыск в Риге и Пририжье, было изъято несколько килограммов различных наркотиков.
Также были конфискованы 15 000 евро и семь автомобилей на сумму 120 000 евро. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, ко всем задержанным применена мера пресечения.
Было проведено около 20 обысков домов, автомобилей и других объектов задержанных в Риге и Пририжье. В общей сложности было обнаружено и изъято около 3,5 килограммов "альфа-пирролидинопентиофенона", который по своему воздействию напоминает амфетамин. Также было найдено около одного килограмма марихуаны и около 50 граммов кокаина.
Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что эти люди были вовлечены в торговлю наркотиками на территории Латвии в течение длительного времени, более того, они также могли быть вовлечены в контрабанду наркотиков в Латвии. У подозреваемых также было определенное разделение ролей: кто-то занималась поставкой наркотиков, кто-то - транспортировкой и дальнейшей продажей.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 251.1 Уголовного закона - за запещенное приобретение, хранение с целью сбыта и запрещенный сбыт наркотических средств, если действия были совершены организованной группой большого количества наркотических средств. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.