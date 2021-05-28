Главное за 28 мая ⟩ Уголовное дело против Стакиса и Ринкевича, прививки с 12 лет и дорогая клубника

События дня:

Сборная Латвии проводит важнейший матч против Норвегии. Кстати, вы можете посмотреть текстовую трансляцию вместе с нами. Вот - тут.

В Беларуси возбудили уголовное дело против Мартиньша Стакиса и Эдгара Ринкевича. Начали дело по статье о возбуждении национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК РБ, она предусматривает до 12 лет лишения свободы).

Глава Ryanair написал гневное письмо в Минтранс Беларуси. В нем он назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске "умышленным и незаконным" угоном, а также "противозаконным и достойным осуждения актом".

В Литве на монетах в 2 евро по ошибке выгравировали слова "Dievs, svētī Latviju". У монетного двора Литвы Lietuvos monetu kalykla произошла необычная ошибка - на части только что выпущенных памятных литовских монет в два евро вместо слов "LAISVE * VIENYBE * GEROVE" ("Свобода, единство, благосостояние") можно прочитать слова "DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU"

В центре Риги появилось легендарное изображение белорусских "диджеев перемен". В рамках "Рижского фотомесяца" появилась копия мурала (живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях) со знаменитыми диджеями с минской "Площади перемен". Арт-объект появился у здания Художественного музея, и он является точной копией знаменитого мурала в Минске, у которого уже своя история.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 354 новых случая Covid-19, умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 80 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 291,4 случая - это самый низкий уровень с 24 ноября прошлого года (282,5). За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек. В Эстонии - 144 новых случая и три смерти. От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8549 смертей.

Названы страны, приехав из которых, не нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным. У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

В ЕС рекомендовали одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте 12-15 лет. Это первая вакцина от Covid-19, которой в ЕС дан "зеленый свет" на вакцинацию подростков. Комитет Европейского агентства лекарственных средств оценил данные по подросткам с 12 лет, полученные в результате обширного клинического исследования, и сегодня принял решение рекомендовать расширить использование вакцины.

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