Главное за 28 мая ⟩ Уголовное дело против Стакиса и Ринкевича, прививки с 12 лет и дорогая клубника
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Сборная Латвии проводит важнейший матч против Норвегии. Кстати, вы можете посмотреть текстовую трансляцию вместе с нами. Вот - тут.
В Беларуси возбудили уголовное дело против Мартиньша Стакиса и Эдгара Ринкевича. Начали дело по статье о возбуждении национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК РБ, она предусматривает до 12 лет лишения свободы).
Глава Ryanair написал гневное письмо в Минтранс Беларуси. В нем он назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске "умышленным и незаконным" угоном, а также "противозаконным и достойным осуждения актом".
В Литве на монетах в 2 евро по ошибке выгравировали слова "Dievs, svētī Latviju". У монетного двора Литвы Lietuvos monetu kalykla произошла необычная ошибка - на части только что выпущенных памятных литовских монет в два евро вместо слов "LAISVE * VIENYBE * GEROVE" ("Свобода, единство, благосостояние") можно прочитать слова "DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU"
В центре Риги появилось легендарное изображение белорусских "диджеев перемен". В рамках "Рижского фотомесяца" появилась копия мурала (живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях) со знаменитыми диджеями с минской "Площади перемен". Арт-объект появился у здания Художественного музея, и он является точной копией знаменитого мурала в Минске, у которого уже своя история.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 354 новых случая Covid-19, умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 80 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 291,4 случая - это самый низкий уровень с 24 ноября прошлого года (282,5). За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек. В Эстонии - 144 новых случая и три смерти. От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8549 смертей.
Названы страны, приехав из которых, не нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии
Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным. У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
В ЕС рекомендовали одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте 12-15 лет. Это первая вакцина от Covid-19, которой в ЕС дан "зеленый свет" на вакцинацию подростков. Комитет Европейского агентства лекарственных средств оценил данные по подросткам с 12 лет, полученные в результате обширного клинического исследования, и сегодня принял решение рекомендовать расширить использование вакцины.
Почитать, чтобы отвлечься:
Сезон клубники открыт! В латвийских садах и на полях постепенно созревает первая клубника, и она уже достигла Рижского центрального рынка. Как свидетельствует сообщение Центрального рынка в соцсетях, местная клубника идет нарасхват.
Бобр Чапиньш из Риги отправился в Нидерланды к невесте. Познакомились они "по переписке". Поскольку у Бетти, которой уже почти шесть лет, имеется большой бассейн с удобным островком, Чапиньш, проживший в нашем зоопарке в одиночестве восемь лет, с нетерпением ждал встречи со своей возлюбленной в Нидерландах. В Риге содержать экспозицию бобров сложно из-за замерзания водоема зимой.
У Канье Уэста, возможно, роман с Ириной Шейк. Теперь у него в Instagram россияне учат его русской кухне. Таблоид The Sun сообщил, что у Шейк и Уэста тайный роман. Впервые они сотрудничали еще в 2010 году, когда русская модель снялась в клипе Канье на песню Power. Помимо этого, Ирина Шейк представляла одежду из коллекции рэпера на Неделе моды в Париже в 2012 году. В этом году россиянка появлялась в футболке DMX от Канье и Balenciaga.
От Супермена обратно к зомби: какой получилась "Армия мертвецов" Зака Снайдера? Каким получилась новая работа знаменитого режиссера, который совсем недавно порадовал нас четырехчасовой режиссерской версией своей "Лиги справедливости"? Разбираем в рубрике "Андрей уже посмотрел!".
На следующей неделе в Латвию вернется тепло: к выходным воздух прогреется до +27 градусов. До начала новой недели температура воздуха будет оставаться ниже нормы. В выходные, 29 и 30 мая, будет дуть прохладный северный ветер, температура не превысит +13...+18 градусов. В субботу пройдут кратковременные дожди, в воскресенье дождя не ожидается.