Премьер-министр Беларуси Головченко попросил Россию о помощи

"В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - сказал Головченко.

Минск долго держался, призывая Запад "остановиться" и одуматься. Но все же Головченко уже обратился к России. Ведь, судя по новостям, дело принимает все более серьезный оборот.

Агентство РИА Новости сообщило: "Глава дипломатии ЕС [Жозеп Боррель] заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа". В случае запрета Россия вынуждена будет увеличить перекачку газа через Украину, а "Газпром трансгаз Беларусь" остался бы без прибыли. Кроме этого, Москва потеряла бы возможность транзита по газопроводу "Ямал Европа". Все это создало бы сильный финансовый мотив для Москвы, чтобы остановить поддержку Александра Лукашенко.