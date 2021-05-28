Пт, 28.05.2021
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Руководитель лаборатории о обнаруженном в Латвии индийском штамме коронавируса
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Премьер-министр Беларуси Головченко попросил Россию о помощи

Роман Головченко ФОТО: President.gov.by

Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада, заявил премьер-министр Роман Головченко в Минске на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По словам Головченко, несмотря на готовность белорусских властей расследовать "инцидент с посадкой самолета Ryanair", Европа закрывает небо от белорусских самолетов. И готовит санкции "чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота".

"В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - сказал Головченко.

Минск долго держался, призывая Запад "остановиться" и одуматься. Но все же Головченко уже обратился к России. Ведь, судя по новостям, дело принимает все более серьезный оборот.

Агентство РИА Новости сообщило: "Глава дипломатии ЕС [Жозеп Боррель] заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа". В случае запрета Россия вынуждена будет увеличить перекачку газа через Украину, а "Газпром трансгаз Беларусь" остался бы без прибыли. Кроме этого, Москва потеряла бы возможность транзита по газопроводу "Ямал Европа". Все это создало бы сильный финансовый мотив для Москвы, чтобы остановить поддержку Александра Лукашенко.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии сообщил, что новый пакет индивидуальных санкций Евросоюза против белорусских властей почти готов и будет одобрен в ближайшее время.

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