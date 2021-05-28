Пт, 28.05.2021
В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
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Встреча Лукашенко и Путина, дело Голунова и жалоба на задержание Софьи Сапеги

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Лукашенко встречается с Путиным.
  • Суд в Минске отклонил жалобу на задержание гражданки РФ Софьи Сапеги. Адвоката к девушке пустили лишь на шестой день после задержания.
  • Полицейские, обвиняемые по делу Ивана Голунова, получили от 5 до 12 лет за незаконный оборот наркотиков и превышение полномочий

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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