Сб, 29.05.2021
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

За сутки выявлено 306 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 280
В больнице находятся 464 пациентов

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 306 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории:

  • два человека - от 60 до 69 лет,
  • три человека - от 70 до 79 лет
  • три человека - от 80 до 89 лет,
  • три человека - от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 278,9 случая. Это самый низкий показатель с 24 ноября прошлого года, когда он составлял 282,5 случая.

За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 918 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 45 пациентов с Covid-19, выписано 91 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 464 пациентов с коронавирусом, что на 54 меньше предыдущих суток.

Состояние 396 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 75 - как тяжелое (14,6%).

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 276 человек, перенесших Covid-19.

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