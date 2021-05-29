За сутки выявлено 306 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 280

Умершие входили в возрастные категории:
- два человека - от 60 до 69 лет,
- три человека - от 70 до 79 лет
- три человека - от 80 до 89 лет,
- три человека - от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 278,9 случая. Это самый низкий показатель с 24 ноября прошлого года, когда он составлял 282,5 случая.
За прошедшие сутки сделано 14 870 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.
С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 918 человек.
За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 45 пациентов с Covid-19, выписано 91 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В целом в больницах в настоящее время находятся 464 пациентов с коронавирусом, что на 54 меньше предыдущих суток.
Состояние 396 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 75 - как тяжелое (14,6%).
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 276 человек, перенесших Covid-19.