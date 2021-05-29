Видео ⟩ Элджей отреагировал на свое задержание клипом и объяснил, что все это был "угар"

Артист утверждает, что рассказал в клипе правду о своем задержании. Элджей заявляет, что не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы просто "угорал". По поводу медицинского освидетельствования, рэпер заметил, что "подул в трубочку, и там были нули".

Задержание было лишь попуткой привлечь внимание к выходу новой песни: "Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю".

Напомним, музыканта задержали на проспекте Маршала Жукова в Москве. Инспекторам поведение Узенюка показалось странным. Артист "невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем".

Издание "Комсомольская правда" указывает, что Элджея якобы ловили несколько экипажей. Погоня была на "бешеной скорости" и завершилась тем, что полицейские догнали рэпера. В итоге он припарковал свой спорткар BMW i8 на обочине. От медосвидетельствования Элджей отказался, и на него составили административный протокол.

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что Узенюк пытался дать взятку полицейским. Журналисты также сообщили, что на пассажирском сиденье была супруга артиста - блогер и телеведущая Настя Ивлеева.