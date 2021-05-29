"То, что произошло, было моей ошибкой": Порзиньгис нарушил правила протокола Covid-19 и посетил стриптиз-клуб

"То, что произошло, было моей ошибкой. Я немного запутался в правилах протокола, я сделал ошибку и заплатил за неё. Я рад, что мы смогли выиграть [второй раунд плей-офф против "Лос-Анджелес Клипперс"] и мне разрешили принять участие в игре", - сказал Порзиньгис СМИ после второй победы над "Клипперс".