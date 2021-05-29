Сб, 29.05.2021
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"То, что произошло, было моей ошибкой": Порзиньгис нарушил правила протокола Covid-19 и посетил стриптиз-клуб

ФОТО: https://www.facebook.com/dallasmavs/

Нарушение протокола Covid-19 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и посещение стриптиз-клуба в Лос-Анджелесе было ошибкой, заявил СМИ латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.

Порзиньгис нарушил запрет на посещение игроками баров, клубов или аналогичных развлекательных заведений, независимо от того, были ли они вакцинированы против Covid-19.

Латвийский баскетболист был оштрафован НБА на 50 тысяч долларов, но никаких других санкций не применялось. 23 мая Порзиньгис посетил стриптиз-клуб в Лос-Анджелесе после первого матча игр с местными "Клипперс", сообщает ESPN.

"То, что произошло, было моей ошибкой. Я немного запутался в правилах протокола, я сделал ошибку и заплатил за неё. Я рад, что мы смогли выиграть [второй раунд плей-офф против "Лос-Анджелес Клипперс"] и мне разрешили принять участие в игре", - сказал Порзиньгис СМИ после второй победы над "Клипперс".

НБА проконсультировалась с экспертами, которые пришли к выводу, что этот шаг баскетболиста не представляет дополнительного риска для распространения Covid-19, поэтому ему не придется соблюдать карантин или пропускать ни один из предстоящих матчей.

В Twitter несколько пользователей сообщают неофициальную информацию о том, что вместе с Порзиньгисом в ночном клубе находился лидер "Далласа" Лука Дончич, но эта информация официально не подтверждена.

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