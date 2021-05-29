Четверть населения Латвии получила по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19

В пятницу, 28 мая, от Covid-19 были привиты 17 253 человека, в том числе первую дозу вакцины получили 7535 человек, вторую - 9718.

NVD отмечает, что эти данные еще могут измениться по мере ввода информации о привитых в систему электронного здравоохранения.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 481 768 жителей Латвии, в том числе 229 338 уже завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 25,5% и 12,15% населения страны.

В субботу по всей Латвии работают 12 центров массовой вакцинации

Сегодня, 29 мая, по всей Латвии работают 12 центров массовой вакцинации от Covid-19, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

В Риге открыты четыре центра - в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центра АТТА, на Центральном рынке и в Доме конгрессов, при этом в центрах АТТА и на Центральном рынке будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Этой же вакциной можно привиться в центре вакцинации, который расположен в Даугавпилсском спортивном комплексе.

Также центры вакцинации сегодня открыты в Резекне, Екабпилсе, Вентспилсе, Юрмале, Тукумсе, Талси и Алуксне.

В центрах массовой вакцинации на этой неделе используются вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.