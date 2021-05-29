В субботу по всей Латвии работают 12 центров массовой вакцинации

В Риге открыты четыре центра - в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центра АТТА, на Центральном рынке и в Доме конгрессов, при этом в центрах АТТА и на Центральном рынке будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Этой же вакциной можно привиться в центре вакцинации, который расположен в Даугавпилсском спортивном комплексе.