Сб, 29.05.2021
В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
3

В России изменят правила выдачи загранпаспортов

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Новые правила коснутся граждан, проживающих за границей, а также случаев потери документа, сообщает "Парламентская газета".

По данным издания, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.

Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей.

При этом выдавать документ будут только в России.

Граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

Полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения, уточняет издание.

Срок предоставления государственной услуги в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя - три месяца.

Право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей (22 евро), а нового - пять тысяч рублей ( 56 евро).

НАВЕРХ
Back