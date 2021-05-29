В России изменят правила выдачи загранпаспортов

По данным издания, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.

Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей.

При этом выдавать документ будут только в России.

Граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

Полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения, уточняет издание.

Срок предоставления государственной услуги в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя - три месяца.