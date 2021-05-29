Сборная Казахстана забросила 11 шайб Италии и возглавила группу

Чехия - Великобритания

В первом матче девятого игрового дня сборная Чехии в Олимпийском спортивном центре разгромила команду Великобритании - 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).

Голами в составе чешской команды отметились Лукаш Клок, Филип Гронек, Радан Ленц, Филип Хитил и Либор Шулак, который оформил дубль. Британцы ответили единственной шайбой Мэттью Майерса на последней минуте второго периода.

В следующем матче сборная Чехии сыграет с Данией, а Великобритания - со Швейцарией.

Италия - Казахстан

Сборная Казахстана в "Арене Рига" одержала разгромную победу над командой Италии - 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).

Голами в составе казахстанской команды отметились Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, а также Артём Лихотников и Роман Старченко, которые оформили дубли. За итальянцев забили Алекс Петан, Анджело Мичели и Петер Хохкофлер.

Эта победа стала для Казахстана самой крупной за всю историю выступлений на чемпионатах мира.

Победа в этом матче позволила сборной Казахстана набрать 10 очков и подняться на первое место в группе "В". Сборная Италии по-прежнему остаётся единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

В следующем матче Италия сыграет с Канадой, а Казахстан - с Норвегией.

Расписание девятого игрового дня ЧМ-2021:

29 мая, 16:15, Швейцария - ОКР

29 мая, 16:15, Норвегия - США

29 мая, 20:15, Словакия - Дания

29 мая, 20:15, Германия - Финляндия